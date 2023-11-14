https://crimea.ria.ru/20231114/ukrainskiy-yad-ekspert-zayavil-ob-ugroze-raspada-evrosoyuza-1132761150.html

Украинский яд: эксперт заявил об угрозе распада Евросоюза

Украинский яд: эксперт заявил об угрозе распада Евросоюза - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Украинский яд: эксперт заявил об угрозе распада Евросоюза

Активное "втаскивание" Украины в ЕС рискует закончиться распадом Евросоюза в среднесрочной перспективе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T07:22

2023-11-14T07:22

2023-11-14T07:22

игорь шатров

радио "спутник в крыму"

мнения

украина

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Активное "втаскивание" Украины в ЕС рискует закончиться распадом Евросоюза в среднесрочной перспективе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам политолога, уже сейчас ЕС подрывают изнутри мигранты из Украины, угрожая внутренней безопасности Евросоюза во всех смыслах. Идет речь о разрушении и экономики входящих в него стран, и идеологии, "потому что их (мигрантов – ред.) действия полностью противоречат установившимся там традициям", считает Шатров.Еще более серьезно ЕС пострадает экономически, если поспешит принять в свой состав Украину, "вопреки всяческим прежним своим заявлениям и правилам", добавил он.Причем эти правила Евросоюзу придется переписывать, в частности, отменять право вето государств во внешней политике, сказал Шатров. Это будет необходимо, потому что есть страны – в их числе Венгрия, Словакия, Польша, – которые выступают жестко против стремительного вступления Украины в ЕС, тогда как Брюссель этого требует, пояснил политолог."А значит, будут подвергнуты сомнению основополагающие принципы, и это будет прецедент. Сначала без использования права вето будет принято одно решение, потом будут принимать другие", – заметил Шатров.По его мнению, это и станет началом пути к гибели ЕС, которое не заставит себя слишком долго ждать."Конструкция рассыплется. Если они пойдут на нарушения основополагающих принципов, то у Евросоюза дни сочтены. Не в ближнесрочной перспективе, но в среднесрочной точно", – заключил эксперт.В сентябре Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС из-за зернового вопроса, а недавно замглавы МИД страны Павел Яблонский заявил, что Украине не стоит и мечтать о вступлении в Евросоюз до того, как будет решен вопрос об эксгумации поляков, уничтоженных украинскими националистами во время Волынской резни.На минувшей неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал абсурдом принятие Украины в ЕС, тогда как в этой стране не работают институты верховенства права, в частности, вопиющим образом нарушаются права национальных меньшинств, душится свобода слова и не проводятся выборы. Еще летом текущего года правительство Венгрии призвало к мирному урегулированию украинского конфликта, распространив видеоролик с картой Украины без Крыма. В ноябре президент Словакии Зузана Чапутова помешала отправке на Украину нового пакета помощи, ссылаясь на результаты парламентских выборов в стране, на которых победили противники поддержки Киева. В мае 2023-го глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал лишить страны ЕС права вето во внешней политике, перейдя к принятию решений большинством голосов. Об отмене права вето в Евросоюзе в сентябре писало американское издание Politico, цитируя министра Германии по делам Европы Анну Люрман. Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз не смог согласовать очередной военный транш для Украины Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли Запад Рикошет по Европе: что изменит конфликт Израиля и Палестины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, мнения, украина, европейский союз, политика, в мире, новости