https://crimea.ria.ru/20231011/rikoshet-po-evrope-chto-izmenit-konflikt-izrailya-i-palestiny-1132014027.html

Рикошет по Европе: что изменит конфликт Израиля и Палестины

Рикошет по Европе: что изменит конфликт Израиля и Палестины - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Рикошет по Европе: что изменит конфликт Израиля и Палестины

Единовременная поддержка НАТО и Украины, и Израиля не расколет Альянс, но серьезно ударит по Европейскому союзу, а также по Киеву, военная помощь которому от... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T16:47

2023-10-11T16:47

2023-10-11T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Единовременная поддержка НАТО и Украины, и Израиля не расколет Альянс, но серьезно ударит по Европейскому союзу, а также по Киеву, военная помощь которому от Запада во главе со США серьезно пострадает. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штатам хватит возможностей помочь и Киеву, и Израилю. "Мы уверены, что США в состоянии поддерживать Украину и наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также оказывать необходимую помощь Израилю", – сказал он на брифинге.Одной из ключевых тем встречи глав минобороны стран НАТО в Брюсселе в среду, 11 октября, несмотря на эскалацию палестино-израильского конфликта, является помощь Киеву.Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в заседании Контактной группы в формате "Рамштайн", возлагая на него большие надежды, о чем сообщает в своих соцсетях.В материалах западной прессы уже появились мнения о том, что одновременная поддержка Израиля и Украины способна внести раскол в и без того нестройные ряды НАТО.Европейский коллапсПо мнению Евсеева, "палестино-израильский конфликт НАТО не расколет". "Но создаются очень серьезные проблемы внутри Европейского союза", – считает он.Это уже проявляется в разногласиях по вопросу прекращения гуманитарной помощи Палестине, отметил Евсеев."Европейская комиссия под давлением США приняла решение о прекращении гуманитарной помощи Палестине. Это было поддержано Германией и Австрией, категорически против выступили Франция и Испания. То есть раскол Европы по данному вопросу создает дополнительные внутриполитический проблемы", – сказал Евсеев."Проблем внутри ЕС и так много: это мигранты там, и наличие большого числа украинских беженцев сильно напрягает многие страны - их же надо содержать. А еще помощь Украине", – заметил Евсеев."Кроме того, например, в Словакии, скорее всего Фицо (Роберт, экс-премьер Словакии и лидер победившей на выборах партии – ред.) сможет сформировать коалиционное правительство, которое высказалось о прекращении военной помощи Украине. То есть, к Венгрии добавится Словакия. Но зато в Польше, скорее всего, победит Дуда, и Варшава, наоборот, будет больше поддерживать ЕС. То есть, вот такие сложные процессы", – пояснил Евсеев.Все это не означает, что ЕС расколется – речь о дополнительных проблемах, которые серьезно расшатают обстановку внутри, что не скажется позитивно на работе союза, отметил он.Прощай, АмерикаСерьезные события происходят сейчас и внутри США, где после отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти не могут принять бюджет – есть лишь временный, на 45 суток, напомнил Евсеев. И утвердить окончательный документ, по его мнению, будет весьма сложно.Теперь с учетом палестино-израильского конфликта все это ударит по поддержке Киева еще более серьезно, чем можно было предположить, считает он.Ранее президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина в интервью РИА Новости заявила, что ситуация вокруг Палестины и Израиля вне всякого сомнения повлияет на обстановку в Восточной Европе и уже сегодня ставит перед НАТО вопрос о необходимости пересмотреть систему международной безопасности.А военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми высказал мнение о том, что усиление военной помощи Израилю со стороны США никак не скажется на поддержке Вашингтоном киевского режима Читайте также на РИА Новости Крым:Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми Ядерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернется

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

обострение ситуации в израиле, израиль, мнения, европа, европейский союз, нато, политика, украина, владимир евсеев