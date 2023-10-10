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Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков Кедми - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков Кедми
Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков Кедми - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков Кедми
Усиление военной помощи Израилю со стороны США никак не скажется на поддержке Вашингтоном киевского режима. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T07:38
2023-10-10T07:38
эксклюзивы риа новости крым
обострение ситуации в израиле
израиль
украина
сша
в мире
яков кедми
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Усиление военной помощи Израилю со стороны США никак не скажется на поддержке Вашингтоном киевского режима. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.Внимание к Украине будет прежнимАнализируя ход боевых действий на границе Израиля и сектора Газа, Кедми отметил, что в первые 48 часов Израиль призвал 300 тысяч резервистов, которые уже прибыли в свои части и направляются к границам Газы. Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пытается зачистить всю территорию вдоль границы от находящихся там боевиков и пресечь возможность проникновения в Израиль других отрядов.Одновременно с этим Израиль эвакуирует жителей ряда населенных пунктов на границе с сектором Газа. Еще одна задача – обеспечить освобождение захваченных заложников. По мнению Кедми, этого можно добиться энергетической, газовой и продовольственной блокадой Газы, о чем уже заявил министр обороны Израиля.Дальнейший ход военных действий, по словам эксперта, будет зависеть от того, какую конечную цель поставит Тель-Авив: полностью уничтожить ХАМАС или реализовать какой-то другой вариант.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.По данным израильских СМИ, число погибших с обеих сторон на данный момент превышает 1100 человек, среди которых есть россиянин.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на фоне обострения США направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд". В группу также входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".Кроме того, Вашингтон направляет на Ближний Восток дополнительную боевую авиацию, включая истребители F-35, F-15 и F-16. Также Пентагон намерен оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.Читайте также на РИА Новости Крым:Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз КедмиВ Израиле погиб россиянинМИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей Лавров
https://crimea.ria.ru/20231009/kak-obostrenie-v-izraile-i-gaze-otrazitsya-na-bezopasnosti-kryma--ekspert-1131952209.html
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обострение ситуации в израиле, израиль, украина, сша, в мире, яков кедми, мнения, палестина, новости
Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков Кедми

Яков Кедми: США не ослабит военную помощь Украине из-за обострения на Ближнем Востоке

07:38 10.10.2023
 
© AP Photo Efrem LukatskyПеред посольством США в Киеве, Украина. 20 января 2017 г.
Перед посольством США в Киеве, Украина. 20 января 2017 г. - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo Efrem Lukatsky
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Усиление военной помощи Израилю со стороны США никак не скажется на поддержке Вашингтоном киевского режима. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Внимание к Украине будет прежним

"Внимание к Украине (со стороны США) будет таким же, как и прежде, поскольку это в интересах США. Обострение (на Ближнем Востоке) на это не повлияет. Израилю от США нужны только две вещи: больше ракет для "Железного купола" (израильская тактическая система противоракетной обороны – ред.) и больше бомб и ракет для авиации, которую Израиль активно использует против ХАМАС. Ничего из этого на украинский фронт не поставляется", - сказал политолог.
Анализируя ход боевых действий на границе Израиля и сектора Газа, Кедми отметил, что в первые 48 часов Израиль призвал 300 тысяч резервистов, которые уже прибыли в свои части и направляются к границам Газы. Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пытается зачистить всю территорию вдоль границы от находящихся там боевиков и пресечь возможность проникновения в Израиль других отрядов.
Одновременно с этим Израиль эвакуирует жителей ряда населенных пунктов на границе с сектором Газа. Еще одна задача – обеспечить освобождение захваченных заложников. По мнению Кедми, этого можно добиться энергетической, газовой и продовольственной блокадой Газы, о чем уже заявил министр обороны Израиля.
Дальнейший ход военных действий, по словам эксперта, будет зависеть от того, какую конечную цель поставит Тель-Авив: полностью уничтожить ХАМАС или реализовать какой-то другой вариант.

Обострение палестино-израильского конфликта

7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.
По данным израильских СМИ, число погибших с обеих сторон на данный момент превышает 1100 человек, среди которых есть россиянин.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на фоне обострения США направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд". В группу также входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".
Кроме того, Вашингтон направляет на Ближний Восток дополнительную боевую авиацию, включая истребители F-35, F-15 и F-16. Также Пентагон намерен оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.
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