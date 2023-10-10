https://crimea.ria.ru/20231010/oslabnet-li-podderzhka-kieva-iz-za-voyny-izrailya-i-palestiny--yakov-kedmi-1131965478.html

Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков Кедми

Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков Кедми - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков Кедми

Усиление военной помощи Израилю со стороны США никак не скажется на поддержке Вашингтоном киевского режима. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T07:38

2023-10-10T07:38

2023-10-10T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Усиление военной помощи Израилю со стороны США никак не скажется на поддержке Вашингтоном киевского режима. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.Внимание к Украине будет прежнимАнализируя ход боевых действий на границе Израиля и сектора Газа, Кедми отметил, что в первые 48 часов Израиль призвал 300 тысяч резервистов, которые уже прибыли в свои части и направляются к границам Газы. Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пытается зачистить всю территорию вдоль границы от находящихся там боевиков и пресечь возможность проникновения в Израиль других отрядов.Одновременно с этим Израиль эвакуирует жителей ряда населенных пунктов на границе с сектором Газа. Еще одна задача – обеспечить освобождение захваченных заложников. По мнению Кедми, этого можно добиться энергетической, газовой и продовольственной блокадой Газы, о чем уже заявил министр обороны Израиля.Дальнейший ход военных действий, по словам эксперта, будет зависеть от того, какую конечную цель поставит Тель-Авив: полностью уничтожить ХАМАС или реализовать какой-то другой вариант.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.По данным израильских СМИ, число погибших с обеих сторон на данный момент превышает 1100 человек, среди которых есть россиянин.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на фоне обострения США направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд". В группу также входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".Кроме того, Вашингтон направляет на Ближний Восток дополнительную боевую авиацию, включая истребители F-35, F-15 и F-16. Также Пентагон намерен оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.Читайте также на РИА Новости Крым:Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз КедмиВ Израиле погиб россиянинМИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей Лавров

https://crimea.ria.ru/20231009/kak-obostrenie-v-izraile-i-gaze-otrazitsya-na-bezopasnosti-kryma--ekspert-1131952209.html

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2023

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обострение ситуации в израиле, израиль, украина, сша, в мире, яков кедми, мнения, палестина, новости