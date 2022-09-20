https://crimea.ria.ru/20220920/v-es-khotyat-otmenit-pravo-veto-dlya-prinyatiya-resheniy-o-sanktsiyakh-1124563247.html

В ЕС хотят отменить право вето для принятия решений о санкциях

В ЕС хотят отменить право вето для принятия решений о санкциях - РИА Новости Крым, 20.09.2022

В ЕС хотят отменить право вето для принятия решений о санкциях

Евросоюз намерен изменить процедуру принятия решений, лишив участников возможности накладывать вето при рассмотрении ряда инициатив, в частности введения... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T15:46

2022-09-20T15:46

2022-09-20T15:48

европейский союз

в мире

санкции против россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/11/1116191150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc80f95a573058776f3be6a75c666133.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз намерен изменить процедуру принятия решений, лишив участников возможности накладывать вето при рассмотрении ряда инициатив, в частности введения санкций. Об этом сообщает издание Politico, цитируя министра Германии по делам Европы Анну Люрман.По словам Люрман, вопрос об отказе от ныне действующего механизма принятия решений – принципа единогласия в пользу принципа большинства 0 связан с тем, что многие инициативы, поддерживаемые большинством в ЕС, блокируются одной страной, накладывающей вето, и не реализовываются. "Можно добиться прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством. <...> Мы обсуждаем области, в которых это могло бы быть возможно, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности", – сказала Люрман.Автор статьи Якоб Ханке Вела, ссылаясь на документ Совета Европы, отмечает, что некоторые делегации готовы обсудить возможность изменения принципа принятия решений в ЕС для рассмотрения вопросов политики безопасности и обороны, прав человека и санкций.В то же время помешать отмене права вето может само это право, которое на данный момент действует, подчеркивает автор. "Страны должны проголосовать единогласно, чтобы активировать оговорку о пропуске и отказаться от правила единогласия", – замечает Вела.В частности, Венгрия, а также Греция и Кипр, опасающиеся введения санкций против судоходной отрасли, способны заблокировать подобное решение, добавляет он.Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

https://crimea.ria.ru/20220901/ekspert-predrek-usilenie-raskola-v-evrosoyuze-iz-za-ukrainy-1124369464.html

https://crimea.ria.ru/20220913/razorenie-es-vygodno-ssha--germanskiy-analitik-1124487873.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, в мире, санкции против россии, политика