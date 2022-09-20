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В ЕС хотят отменить право вето для принятия решений о санкциях
В ЕС хотят отменить право вето для принятия решений о санкциях - РИА Новости Крым, 20.09.2022
В ЕС хотят отменить право вето для принятия решений о санкциях
Евросоюз намерен изменить процедуру принятия решений, лишив участников возможности накладывать вето при рассмотрении ряда инициатив, в частности введения... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T15:46
2022-09-20T15:46
2022-09-20T15:48
европейский союз
в мире
санкции против россии
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз намерен изменить процедуру принятия решений, лишив участников возможности накладывать вето при рассмотрении ряда инициатив, в частности введения санкций. Об этом сообщает издание Politico, цитируя министра Германии по делам Европы Анну Люрман.По словам Люрман, вопрос об отказе от ныне действующего механизма принятия решений – принципа единогласия в пользу принципа большинства 0 связан с тем, что многие инициативы, поддерживаемые большинством в ЕС, блокируются одной страной, накладывающей вето, и не реализовываются. "Можно добиться прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством. <...> Мы обсуждаем области, в которых это могло бы быть возможно, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности", – сказала Люрман.Автор статьи Якоб Ханке Вела, ссылаясь на документ Совета Европы, отмечает, что некоторые делегации готовы обсудить возможность изменения принципа принятия решений в ЕС для рассмотрения вопросов политики безопасности и обороны, прав человека и санкций.В то же время помешать отмене права вето может само это право, которое на данный момент действует, подчеркивает автор. "Страны должны проголосовать единогласно, чтобы активировать оговорку о пропуске и отказаться от правила единогласия", – замечает Вела.В частности, Венгрия, а также Греция и Кипр, опасающиеся введения санкций против судоходной отрасли, способны заблокировать подобное решение, добавляет он.Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
https://crimea.ria.ru/20220901/ekspert-predrek-usilenie-raskola-v-evrosoyuze-iz-za-ukrainy-1124369464.html
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европейский союз, в мире, санкции против россии, политика
В ЕС хотят отменить право вето для принятия решений о санкциях
Евросоюз намерен отменить право вето при голосовании за санкции против России
15:46 20.09.2022 (обновлено: 15:48 20.09.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым.
Евросоюз намерен изменить процедуру принятия решений, лишив участников возможности накладывать вето при рассмотрении ряда инициатив, в частности введения санкций. Об этом сообщает издание
Politico, цитируя министра Германии по делам Европы Анну Люрман.
По словам Люрман, вопрос об отказе от ныне действующего механизма принятия решений – принципа единогласия в пользу принципа большинства 0 связан с тем, что многие инициативы, поддерживаемые большинством в ЕС, блокируются одной страной, накладывающей вето, и не реализовываются.
"Можно добиться прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством. <...> Мы обсуждаем области, в которых это могло бы быть возможно, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности", – сказала Люрман.
Автор статьи Якоб Ханке Вела, ссылаясь на документ Совета Европы, отмечает, что некоторые делегации готовы обсудить возможность изменения принципа принятия решений в ЕС для рассмотрения вопросов политики безопасности и обороны, прав человека и санкций.
В то же время помешать отмене права вето может само это право, которое на данный момент действует, подчеркивает автор. "Страны должны проголосовать единогласно, чтобы активировать оговорку о пропуске и отказаться от правила единогласия", – замечает Вела.
В частности, Венгрия, а также Греция и Кипр, опасающиеся введения санкций против судоходной отрасли, способны заблокировать подобное решение, добавляет он.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался отчитываться
перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).