https://crimea.ria.ru/20220920/erdogan-otkazalsya-otchityvatsya-pered-evrosoyuzom-za-sammit-shos-1124556961.html
Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС
Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС
Анкара не будет отчитываться перед ЕС за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T09:07
2022-09-20T09:07
2022-09-20T09:09
турция
реджеп тайип эрдоган
политика
в мире
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1d/1123375924_0:0:1874:1055_1920x0_80_0_0_44624f9e753c72673eab590c6a62ba32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Анкара не будет отчитываться перед ЕС за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана сообщает РИА Новости."Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому Союзу", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS.Он отметил, что будучи президентом проводит встречи и переговоры с главами разных государств, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином."Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", - добавил он.Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи было подписано 44 документа. После саммита президент Турции Эрдоган подчеркнул, что целью Анкары является членство в ШОС.ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
https://crimea.ria.ru/20220917/erdogan-zayavil-o-tseli-turtsii-stat-chlenom-shos-1124538522.html
https://crimea.ria.ru/20220831/pozitsiya-turtsii-po-krymu-sotrudnichestvu-ne-meshaet--kreml-1124353937.html
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1d/1123375924_89:0:1812:1292_1920x0_80_0_0_4ada2bd2ceb02cd46f6498a648ddbf5a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, реджеп тайип эрдоган, политика, в мире, европейский союз
Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС
Президент Эрдоган: Анкара не будет отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС
09:07 20.09.2022 (обновлено: 09:09 20.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Анкара не будет отчитываться перед ЕС за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана сообщает РИА Новости.
"Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому Союзу", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS.
Он отметил, что будучи президентом проводит встречи и переговоры с главами разных государств, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.
"Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", - добавил он.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи было подписано 44 документа. После саммита президент Турции Эрдоган подчеркнул, что целью Анкары является членство в ШОС.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.