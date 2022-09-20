https://crimea.ria.ru/20220920/erdogan-otkazalsya-otchityvatsya-pered-evrosoyuzom-za-sammit-shos-1124556961.html

Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС

Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС

Анкара не будет отчитываться перед ЕС за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T09:07

2022-09-20T09:07

2022-09-20T09:09

турция

реджеп тайип эрдоган

политика

в мире

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Анкара не будет отчитываться перед ЕС за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана сообщает РИА Новости."Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому Союзу", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS.Он отметил, что будучи президентом проводит встречи и переговоры с главами разных государств, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином."Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", - добавил он.Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи было подписано 44 документа. После саммита президент Турции Эрдоган подчеркнул, что целью Анкары является членство в ШОС.ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://crimea.ria.ru/20220917/erdogan-zayavil-o-tseli-turtsii-stat-chlenom-shos-1124538522.html

https://crimea.ria.ru/20220831/pozitsiya-turtsii-po-krymu-sotrudnichestvu-ne-meshaet--kreml-1124353937.html

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турция, реджеп тайип эрдоган, политика, в мире, европейский союз