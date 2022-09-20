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Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС
Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС
Анкара не будет отчитываться перед ЕС за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T09:07
2022-09-20T09:09
турция
реджеп тайип эрдоган
политика
в мире
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Анкара не будет отчитываться перед ЕС за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана сообщает РИА Новости."Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому Союзу", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS.Он отметил, что будучи президентом проводит встречи и переговоры с главами разных государств, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином."Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", - добавил он.Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи было подписано 44 документа. После саммита президент Турции Эрдоган подчеркнул, что целью Анкары является членство в ШОС.ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
https://crimea.ria.ru/20220917/erdogan-zayavil-o-tseli-turtsii-stat-chlenom-shos-1124538522.html
https://crimea.ria.ru/20220831/pozitsiya-turtsii-po-krymu-sotrudnichestvu-ne-meshaet--kreml-1124353937.html
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РИА Новости Крым
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турция, реджеп тайип эрдоган, политика, в мире, европейский союз
Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС

Президент Эрдоган: Анкара не будет отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС

09:07 20.09.2022 (обновлено: 09:09 20.09.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Анкара не будет отчитываться перед ЕС за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана сообщает РИА Новости.
"Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому Союзу", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 17:24
Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
Он отметил, что будучи президентом проводит встречи и переговоры с главами разных государств, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.
"Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", - добавил он.
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Позиция Турции по Крыму сотрудничеству не мешает – Кремль
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи было подписано 44 документа. После саммита президент Турции Эрдоган подчеркнул, что целью Анкары является членство в ШОС.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПолитикаВ миреЕвропейский Союз
 
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