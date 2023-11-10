https://crimea.ria.ru/20231110/zelenskiy-prosit-dengi-na-oruzhie-v-kredit-soglasitsya-li-zapad-1132711863.html

Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли Запад

Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли Запад - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли Запад

Предложение президента Украины Владимира Зеленского давать Киеву деньги на закупку вооружений в кредит – популистское и нереалистичное, элиты Запада вряд ли... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T15:33

2023-11-10T15:33

2023-11-10T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Предложение президента Украины Владимира Зеленского давать Киеву деньги на закупку вооружений в кредит – популистское и нереалистичное, элиты Запада вряд ли согласятся на него. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Ранее Зеленский в интервью NBS заявил, что через год Запад сможет сократить помощь Украине благодаря уменьшению ее бюджетного дефицита. В частности, украинский лидер считает, что экономика страны будет расти, и беженцы возвратятся из-за рубежа. Также он предложил союзникам финансировать ВСУ в кредит, пообещав вернуть деньги в будущем.По мнению Шатилова, предложение Зеленского "в большей степени завиральное и рассчитанное на прессу, нежели реалистичное". В данном случае президент Украины хочет напомнить о себе в свете того, что Запад начал понемногу переориентироваться на Ближний Восток и меньше внимания уделяет украинскому треку.Он также отметил, что и нынешняя помощь Киеву оказывается "не совсем безвозмездно", поскольку взамен Запад получает доступ к бизнес-активам и ресурсному потенциалу Украины. В данном случае Зеленский предлагает давать деньги исключительно под его "честное слово", но он – не тот человек, в которого будет верить Запад, убежден политолог.В то же время США и их союзники не будут окончательно бросать Украину и продолжат использовать ее в качестве "антироссии" до тех пор, пока это возможно, добавил Шатилов.Что касается дискуссий в западной прессе по поводу возможной замены Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного и наличии конфликта между ними, то, по мнению эксперта, это попытка Запада "замутить воду" и создать ощущение расслабленности в российской элите и обществе, что на Украине якобы "все идет прахом".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему поставки самолетов F-16 не помогут ЗеленскомуГрабеж на выживание: что делят Зеленский и ЗалужныйПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег

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владимир зеленский (президент украины), александр шатилов, мнения, украина, поставки западного оружия украине