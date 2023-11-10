https://crimea.ria.ru/20231110/zelenskiy-prosit-dengi-na-oruzhie-v-kredit-soglasitsya-li-zapad-1132711863.html
Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли Запад
Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли Запад - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли Запад
Предложение президента Украины Владимира Зеленского давать Киеву деньги на закупку вооружений в кредит – популистское и нереалистичное, элиты Запада вряд ли... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T15:33
2023-11-10T15:33
2023-11-10T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Предложение президента Украины Владимира Зеленского давать Киеву деньги на закупку вооружений в кредит – популистское и нереалистичное, элиты Запада вряд ли согласятся на него. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Ранее Зеленский в интервью NBS заявил, что через год Запад сможет сократить помощь Украине благодаря уменьшению ее бюджетного дефицита. В частности, украинский лидер считает, что экономика страны будет расти, и беженцы возвратятся из-за рубежа. Также он предложил союзникам финансировать ВСУ в кредит, пообещав вернуть деньги в будущем.По мнению Шатилова, предложение Зеленского "в большей степени завиральное и рассчитанное на прессу, нежели реалистичное". В данном случае президент Украины хочет напомнить о себе в свете того, что Запад начал понемногу переориентироваться на Ближний Восток и меньше внимания уделяет украинскому треку.Он также отметил, что и нынешняя помощь Киеву оказывается "не совсем безвозмездно", поскольку взамен Запад получает доступ к бизнес-активам и ресурсному потенциалу Украины. В данном случае Зеленский предлагает давать деньги исключительно под его "честное слово", но он – не тот человек, в которого будет верить Запад, убежден политолог.В то же время США и их союзники не будут окончательно бросать Украину и продолжат использовать ее в качестве "антироссии" до тех пор, пока это возможно, добавил Шатилов.Что касается дискуссий в западной прессе по поводу возможной замены Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного и наличии конфликта между ними, то, по мнению эксперта, это попытка Запада "замутить воду" и создать ощущение расслабленности в российской элите и обществе, что на Украине якобы "все идет прахом".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему поставки самолетов F-16 не помогут ЗеленскомуГрабеж на выживание: что делят Зеленский и ЗалужныйПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
владимир зеленский (президент украины), александр шатилов, мнения, украина, поставки западного оружия украине
Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли Запад
Политолог Шатилов: Запад не бросит Украину, но финансировать ВСУ в кредит не будет
15:33 10.11.2023 (обновлено: 15:45 10.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Предложение президента Украины Владимира Зеленского давать Киеву деньги на закупку вооружений в кредит – популистское и нереалистичное, элиты Запада вряд ли согласятся на него. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.
Ранее Зеленский в интервью NBS заявил, что через год Запад сможет сократить помощь Украине благодаря уменьшению ее бюджетного дефицита. В частности, украинский лидер считает, что экономика страны будет расти, и беженцы возвратятся из-за рубежа. Также он предложил союзникам финансировать ВСУ в кредит, пообещав вернуть деньги в будущем.
По мнению Шатилова, предложение Зеленского "в большей степени завиральное и рассчитанное на прессу, нежели реалистичное". В данном случае президент Украины хочет напомнить о себе в свете того, что Запад начал понемногу переориентироваться на Ближний Восток и меньше внимания уделяет украинскому треку.
"Такой щедрой помощи, как раньше, особенно после провала "контрнаступа", ожидать не приходится, и Зеленский пытается найти какие-то варианты, чтобы изыскать ресурсы. Предложение (о кредитовании – ред.) проброшено, думаю, определенные лоббисты и некоторые круги в западной элите, возможно, его и поддержат. Но вряд ли англосаксы пойдут на выделение такой сомнительной помощи в кредит, потому что перспективы Украины и Зеленского очень туманны, и непонятно, с кого они будут взыскивать эти кредиты", – полагает эксперт.
Он также отметил, что и нынешняя помощь Киеву оказывается "не совсем безвозмездно", поскольку взамен Запад получает доступ к бизнес-активам и ресурсному потенциалу Украины. В данном случае Зеленский предлагает давать деньги исключительно под его "честное слово", но он – не тот человек, в которого будет верить Запад, убежден политолог.
В то же время США и их союзники не будут окончательно бросать Украину и продолжат использовать ее в качестве "антироссии" до тех пор, пока это возможно, добавил Шатилов.
Что касается дискуссий в западной прессе по поводу возможной замены Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного и наличии конфликта между ними, то, по мнению эксперта, это попытка Запада "замутить воду" и создать ощущение расслабленности в российской элите и обществе, что на Украине якобы "все идет прахом".
"Даже если это и произойдет, для России это будет замена "шила на мыло", потому что политика Киева по отношению к РФ вряд ли изменится в результате таких перемен. Ни Зеленский, ни Залужный не обладают политической субъектностью, они – откровенные марионетки Запада. Их судьба зависит от того, какая точка зрения победит в западном англосаксонском истеблишменте. А так на шахматной доске никто не спрашивает у пешек, чего они хотят – их просто при необходимости жертвуют для достижения какого-то успеха", - заключил Шатилов.
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