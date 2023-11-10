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Почему поставки самолетов F-16 не помогут Зеленскому - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Почему поставки самолетов F-16 не помогут Зеленскому
Почему поставки самолетов F-16 не помогут Зеленскому - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Почему поставки самолетов F-16 не помогут Зеленскому
Поставка Киеву американских многоцелевых истребителей F-16 не поможет Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T08:52
2023-11-10T08:58
новости
самолеты f-16
поставки западного оружия украине
украина
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Поставка Киеву американских многоцелевых истребителей F-16 не поможет Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО. Об этом пишет бельгийский портал Modern Diplomacy.Издание сообщает, что в начале ноября два F-16 уже были доставлены на Украину грузовиками в разобранном виде. Как утверждает Modern Diplomacy, сейчас у Украины есть пять этих истребителей, которые еще нужно собрать. Но и те две партии самолетов, которые планируют передать Украине в ближайшее время, вряд ли изменят ситуацию в пользу ВСУ, уверены авторы статьи.Также авторы публикации напомнили, что Вооруженные силы России недавно усилили свои тактические подразделения новыми мобильными системами ПВО, поэтому "перспективы у старых европейских истребителей F-16 на Украине не очень хороши".Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО), исходя из опыта специальной военной операции, смогут сбить все планируемые к поставке Киеву американские истребители F-16 (порядка 70 единиц) примерно за 20 дней.Только за прошлую неделю российские истребители и средства ПВО уничтожили 10 самолетов противника, в том числе пять Миг-29, три Су-27, один штурмовик Су-25 и один учебно-боевой самолет L-39.Всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 533 украинских самолета.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что из-за плотности и эффективной работы российской системы ПВО украинская армия сможет использовать F-16 только как платформу для запуска крылатых ракет.Истребители F-16: что они собой представляют и на что способныF-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.Дальность полета – 4 тыс. км, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.Читайте также на РИА Новости Крым:Выпал из реальности: эксперт о планах Зеленского наступать в 2024 году"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУРоссийские военные ударили по аэродрому в Полтавской области
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новости, самолеты f-16, поставки западного оружия украине, украина, сша
Почему поставки самолетов F-16 не помогут Зеленскому

Modern Diplomacy: поставки истребителей F-16 не помогут Украине добиться перелома в СВО

08:52 10.11.2023 (обновлено: 08:58 10.11.2023)
 
© РИА Новости Крымпоставки F-16
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Поставка Киеву американских многоцелевых истребителей F-16 не поможет Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО. Об этом пишет бельгийский портал Modern Diplomacy.

"Украина хочет получить от 100 до 150 истребителей F-16. В действительности их негде размещать. Кроме того, мало квалифицированных пилотов, которые могли бы ими управлять, даже если бы они были доступны", – говорится в публикации.

Издание сообщает, что в начале ноября два F-16 уже были доставлены на Украину грузовиками в разобранном виде. Как утверждает Modern Diplomacy, сейчас у Украины есть пять этих истребителей, которые еще нужно собрать. Но и те две партии самолетов, которые планируют передать Украине в ближайшее время, вряд ли изменят ситуацию в пользу ВСУ, уверены авторы статьи.

"Прежде всего, это старые модели F-16, которые нелегко обслуживать и которые не могут сравниться с первоклассными российскими самолетами. Любое наступательное применение переданных F-16 будет осуществляться в условиях плотной работы российской противовоздушной обороны", – отмечает портал.

Также авторы публикации напомнили, что Вооруженные силы России недавно усилили свои тактические подразделения новыми мобильными системами ПВО, поэтому "перспективы у старых европейских истребителей F-16 на Украине не очень хороши".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО), исходя из опыта специальной военной операции, смогут сбить все планируемые к поставке Киеву американские истребители F-16 (порядка 70 единиц) примерно за 20 дней.
Только за прошлую неделю российские истребители и средства ПВО уничтожили 10 самолетов противника, в том числе пять Миг-29, три Су-27, один штурмовик Су-25 и один учебно-боевой самолет L-39.
Всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 533 украинских самолета.
Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что из-за плотности и эффективной работы российской системы ПВО украинская армия сможет использовать F-16 только как платформу для запуска крылатых ракет.

Истребители F-16: что они собой представляют и на что способны

F-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.
Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.
Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.
Дальность полета – 4 тыс. км, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.
Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.
Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.
Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.
С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.
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