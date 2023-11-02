https://crimea.ria.ru/20231102/rossiyskie-voennye-udarili-po-aerodromu-v-poltavskoy-oblasti-1132514231.html

Российские военные ударили по аэродрому в Полтавской области

Российские военные ударили по аэродрому в Полтавской области - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Российские военные ударили по аэродрому в Полтавской области

Вооруженные силы России поразили аэродром в Полтавской области. В результате удара уничтожен самолет Су-27 противника. Об этом сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T14:47

2023-11-02T14:47

2023-11-02T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили аэродром в Полтавской области. В результате удара уничтожен самолет Су-27 противника. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.Кроме того, в районе Янтарного Херсонской области российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель", поразили пункт управления бригады ВСУ под донецкой Серебрянкой, а системы противовоздушной обороны перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 31 беспилотник над населенными пунктами Луганской и Донецкой народных республик, а также над Запорожской областью.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 521 самолет, 254 вертолета, 8 543 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 118 танков и других боевых бронированных машин, 1 175 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 887 единиц специальной военной автомобильной техники.Накануне сообщалось об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку ОсколДва украинских истребителя сбиты над ДонбассомРоссийская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, украина, полтавская область, потери всу , вооруженные силы россии