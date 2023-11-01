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Два украинских истребителя сбиты над Донбассом

Два украинских истребителя сбиты над Донбассом - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Два украинских истребителя сбиты над Донбассом

Воздушно-космические силы России за сутки сбили два украинских Су-27 над Донецкой Народной Республикой. Об этом в среду сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T15:33

2023-11-01T15:33

2023-11-01T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России за сутки сбили два украинских Су-27 над Донецкой Народной Республикой. Об этом в среду сообщается в сводке Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики", - уточняется в сообщении.При этом силами ПВО, РЭБ и огнем из стрелкового оружия российские войска перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемую авиационную бомбу JDAM."Кроме того, уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовая, Ольшана Харьковской области, Волноваха, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики, Золотаревка Луганской Народной Республики, Новое, Очеретоватое, Тарасовка Запорожской области, Саги и Раденск Херсонской области", - добавили в оборонном ведомстве.В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУКогда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условиеУдар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно

https://crimea.ria.ru/20231101/rossiyskaya-pvo-sobet-vse-f-16-u-ukrainy-za-tri-nedeli--shoygu-1132480766.html

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