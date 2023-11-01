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Два украинских истребителя сбиты над Донбассом - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Два украинских истребителя сбиты над Донбассом
Два украинских истребителя сбиты над Донбассом - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Два украинских истребителя сбиты над Донбассом
Воздушно-космические силы России за сутки сбили два украинских Су-27 над Донецкой Народной Республикой. Об этом в среду сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T15:33
2023-11-01T15:50
новости сво
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России за сутки сбили два украинских Су-27 над Донецкой Народной Республикой. Об этом в среду сообщается в сводке Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики", - уточняется в сообщении.При этом силами ПВО, РЭБ и огнем из стрелкового оружия российские войска перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемую авиационную бомбу JDAM."Кроме того, уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовая, Ольшана Харьковской области, Волноваха, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики, Золотаревка Луганской Народной Республики, Новое, Очеретоватое, Тарасовка Запорожской области, Саги и Раденск Херсонской области", - добавили в оборонном ведомстве.В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУКогда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условиеУдар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно
https://crimea.ria.ru/20231101/rossiyskaya-pvo-sobet-vse-f-16-u-ukrainy-za-tri-nedeli--shoygu-1132480766.html
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , события в донбассе, донецкая народная республика (днр), пво, беспилотник (бпла, дрон), харьковская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), херсонская область
Два украинских истребителя сбиты над Донбассом

Российские истребители сбили два украинских Су-27 над ДНР - Минобороны

15:33 01.11.2023 (обновлено: 15:50 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России за сутки сбили два украинских Су-27 над Донецкой Народной Республикой. Об этом в среду сообщается в сводке Минобороны.
"Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики", - уточняется в сообщении.
При этом силами ПВО, РЭБ и огнем из стрелкового оружия российские войска перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемую авиационную бомбу JDAM.
"Кроме того, уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовая, Ольшана Харьковской области, Волноваха, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики, Золотаревка Луганской Народной Республики, Новое, Очеретоватое, Тарасовка Запорожской области, Саги и Раденск Херсонской области", - добавили в оборонном ведомстве.
В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции.
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