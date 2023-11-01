https://crimea.ria.ru/20231101/rabota-boevykh-vertoletov-pod-kharkovom-podavleny-pyat-shturmov-vsu-1132473451.html

Работа боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУ

Работа боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Работа боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУ

Пять атак штурмовых групп ВСУ отражены российскими бойцами группировки "Запад" на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T10:07

2023-11-01T10:07

2023-11-01T11:43

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Пять атак штурмовых групп ВСУ отражены российскими бойцами группировки "Запад" на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Сергей Зыбинский.Отмечается, что атаки штурмовых групп 54-ой механизированной бригады ВСУ были отражены в районе Синьковки.Также российские силы уничтожили две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и два минометных расчета в районах Песчаного, Кисловки, Табаевки и балки Шевцов Яр."Общие потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, в том числе иностранного производства, три боевые бронированные машины "Козак", пикап, микроавтобус, два беспилотных летательных аппарата", - добавил Зыбинский.Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ предприняли девять безуспешных атак, в которых потеряли более 900 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем опасность самолетов F-16 на Украине – экспертМинус 900 боевиков и 8 танков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперацииПод Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу