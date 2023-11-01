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Работа боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУ
Работа боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Работа боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУ
Пять атак штурмовых групп ВСУ отражены российскими бойцами группировки "Запад" на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T10:07
2023-11-01T10:07
2023-11-01T11:43
министерство обороны рф
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Пять атак штурмовых групп ВСУ отражены российскими бойцами группировки "Запад" на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Сергей Зыбинский.Отмечается, что атаки штурмовых групп 54-ой механизированной бригады ВСУ были отражены в районе Синьковки.Также российские силы уничтожили две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и два минометных расчета в районах Песчаного, Кисловки, Табаевки и балки Шевцов Яр."Общие потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, в том числе иностранного производства, три боевые бронированные машины "Козак", пикап, микроавтобус, два беспилотных летательных аппарата", - добавил Зыбинский.Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ предприняли девять безуспешных атак, в которых потеряли более 900 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем опасность самолетов F-16 на Украине – экспертМинус 900 боевиков и 8 танков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперацииПод Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Работа боевых вертолетов под Харьковом: подавлены пять штурмов ВСУ
ВС России отразили 5 штурмов и разбили западную технику ВСУ на Купянском направлении
10:07 01.11.2023 (обновлено: 11:43 01.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Пять атак штурмовых групп ВСУ отражены российскими бойцами группировки "Запад" на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Сергей Зыбинский.
Отмечается, что атаки штурмовых групп 54-ой механизированной бригады ВСУ были отражены в районе Синьковки.
"Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 95-ой десантно-штурмовой, 14-ой механизированной бригад в районах Синьковки, Стельмаховки и балки Оливовский Яр", - уточняет Зыбинский в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.
Также российские силы уничтожили две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и два минометных расчета в районах Песчаного, Кисловки, Табаевки и балки Шевцов Яр.
"Общие потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, в том числе иностранного производства, три боевые бронированные машины "Козак", пикап, микроавтобус, два беспилотных летательных аппарата", - добавил Зыбинский.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ предприняли девять безуспешных атак, в которых потеряли более 900 боевиков
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