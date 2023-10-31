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Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ
Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T15:32
2023-10-31T15:43
министерство обороны рф
новости сво
одесса
одесская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS."Также уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - добавили в оборонном ведомстве.Сутками ранее российские военные уничтожили арсенал авиационных снарядов ВСУ в Черкасской области, а в ДНР, Харьковской и Николаевской областях поразили пункты управления украинских сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУПытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у АртемовскаСклад с авиационными боеприпасами ВСУ уничтожен в Черкасской области
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министерство обороны рф, новости сво, одесса, одесская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ

Места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ уничтожены под Одессой - Минобороны

15:32 31.10.2023 (обновлено: 15:43 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - уточняется в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
"Также уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - добавили в оборонном ведомстве.
Сутками ранее российские военные уничтожили арсенал авиационных снарядов ВСУ в Черкасской области, а в ДНР, Харьковской и Николаевской областях поразили пункты управления украинских сил.
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Министерство обороны РФНовости СВООдессаОдесская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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