https://crimea.ria.ru/20231030/sklad-s-aviatsionnymi-boepripasami-vsu-unichtozhen-v-cherkasskoy-oblasti-1132417783.html

Склад с авиационными боеприпасами ВСУ уничтожен в Черкасской области

Склад с авиационными боеприпасами ВСУ уничтожен в Черкасской области - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Склад с авиационными боеприпасами ВСУ уничтожен в Черкасской области

Российские военные уничтожили арсенал авиационных снарядов ВСУ в Черкасской области, также в ДНР, Харьковской и Николаевской областях поражены пункты управления РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T15:56

2023-10-30T15:56

2023-10-30T15:56

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128715626_0:0:1697:956_1920x0_80_0_0_6b3d6e98bac22408a11968c590ddb024.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили арсенал авиационных снарядов ВСУ в Черкасской области, также в ДНР, Харьковской и Николаевской областях поражены пункты управления украинских сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В районе Дубиевки Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ", – говорится в сообщении.В районе Степовой Новоселовки Харьковской области, Серебрянки Донецкой Народной Республики и Лепетихи Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения ВСУ.Кроме того, за сутки перехвачены два реактивных снаряда Himars, уничтожены 39 беспилотников в районе Ольшаны Харьковской области, Кременной, Золотаревки, Нырково, Белогоровки ЛНР, Старомлыновки, Новолуганского, Верхнеторецкого ДНР, Чапаевки, Очеретоватого Запорожской области, Крынок и Пролетарки Херсонской области.Днем ранее российские военные уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" на Запорожском направлении, а на Херсонском был поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 500 боевиков и техника НАТО: потери ВСУ за прошедшие суткиКакую тактику используют ВСУ в атаках на Запорожском направленииХерсонщина под огнем ВСУ: по левобережью выпустили более 100 снарядов

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости