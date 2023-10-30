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Склад с авиационными боеприпасами ВСУ уничтожен в Черкасской области
Склад с авиационными боеприпасами ВСУ уничтожен в Черкасской области - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Склад с авиационными боеприпасами ВСУ уничтожен в Черкасской области
Российские военные уничтожили арсенал авиационных снарядов ВСУ в Черкасской области, также в ДНР, Харьковской и Николаевской областях поражены пункты управления РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T15:56
2023-10-30T15:56
2023-10-30T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили арсенал авиационных снарядов ВСУ в Черкасской области, также в ДНР, Харьковской и Николаевской областях поражены пункты управления украинских сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В районе Дубиевки Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ", – говорится в сообщении.В районе Степовой Новоселовки Харьковской области, Серебрянки Донецкой Народной Республики и Лепетихи Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения ВСУ.Кроме того, за сутки перехвачены два реактивных снаряда Himars, уничтожены 39 беспилотников в районе Ольшаны Харьковской области, Кременной, Золотаревки, Нырково, Белогоровки ЛНР, Старомлыновки, Новолуганского, Верхнеторецкого ДНР, Чапаевки, Очеретоватого Запорожской области, Крынок и Пролетарки Херсонской области.Днем ранее российские военные уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" на Запорожском направлении, а на Херсонском был поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 500 боевиков и техника НАТО: потери ВСУ за прошедшие суткиКакую тактику используют ВСУ в атаках на Запорожском направленииХерсонщина под огнем ВСУ: по левобережью выпустили более 100 снарядов
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Склад с авиационными боеприпасами ВСУ уничтожен в Черкасской области
Склад боеприпасов и пункты управления ВСУ поражены в Черкасской и Николаевской областях
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили арсенал авиационных снарядов ВСУ в Черкасской области, также в ДНР, Харьковской и Николаевской областях поражены пункты управления украинских сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе Дубиевки Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ", – говорится в сообщении.
В районе Степовой Новоселовки Харьковской области, Серебрянки Донецкой Народной Республики и Лепетихи Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения ВСУ.
Кроме того, за сутки перехвачены два реактивных снаряда Himars, уничтожены 39 беспилотников в районе Ольшаны Харьковской области, Кременной, Золотаревки, Нырково, Белогоровки ЛНР, Старомлыновки, Новолуганского, Верхнеторецкого ДНР, Чапаевки, Очеретоватого Запорожской области, Крынок и Пролетарки Херсонской области.
Днем ранее российские военные уничтожили
украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" на Запорожском направлении, а на Херсонском был поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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