https://crimea.ria.ru/20231029/pochti-500-boevikov-i-tekhnika-nato-poteri-vsu-za-proshedshie-sutki-1132395422.html

Почти 500 боевиков и техника НАТО: потери ВСУ за прошедшие сутки

Почти 500 боевиков и техника НАТО: потери ВСУ за прошедшие сутки - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Почти 500 боевиков и техника НАТО: потери ВСУ за прошедшие сутки

Российские военные за сутки отразили восемь атак ВСУ. Противник потерял артиллерийскую систему М777, две гаубицы "Д-30", бронетранспортер и более 475 боевиков,... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T15:11

2023-10-29T15:11

2023-10-29T15:11

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили восемь атак ВСУ. Противник потерял артиллерийскую систему М777, две гаубицы "Д-30", бронетранспортер и более 475 боевиков, также уничтожены два пункта управления беспилотниками, об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и Надии ЛНР. Противник потерял до 165 военнослужащих и два пикапа."На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й мехбригад ВСУ в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Торского ДНР и Серебрянского лесничества", – сказано в сообщении. За сутки противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронемашины и два пикапа.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе Андреевки, Яковлевки, Артемовского, Клещеевки и Курдюмовки ДНР. Потери ВСУ на данном направлении составили до 110 боевиков, две боевые бронемашины и два пикапа."Также в ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30. Также уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", – сообщили в Минобороны.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ в районе Урожайного, Новомихайловки и Старомайорского ДНР. Противник потерял гаубицу Д-20, бронетранспортер, два автомобиля и около 130 боевиков.Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ за неделю превысили 5,5 тысяч боевиков убитыми и ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтоженыРоссийские военные уничтожили 31 самолет ВСУ с начала месяца

новые регионы россии

купянск

харьковская область

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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, купянск, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу