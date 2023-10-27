https://crimea.ria.ru/20231027/rossiyskie-voennye-unichtozhili-31-samolet-vsu-s-nachala-mesyatsa-1132360163.html

Российские военные уничтожили 31 самолет ВСУ с начала месяца

Российские военные уничтожили 31 самолет ВСУ с начала месяца - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Российские военные уничтожили 31 самолет ВСУ с начала месяца

С 1 октября российские военные уничтожили 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T14:39

2023-10-27T14:39

2023-10-27T14:41

воздушно-космический силы (вкс)

новости сво

министерство обороны рф

пво

вооруженные силы россии

himars

ракеты atacms

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. С 1 октября российские военные уничтожили 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средства ПВО за этот период уничтожили 208 украинских беспилотников, перехватили 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и четыре – РСЗО "Ураган", две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты "Нептун", шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также переделанную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 515 самолетов, 253 вертолета, 8312 беспилотника, 441 зенитный ракетный комплекс, 12960 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14684 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженных силах РФ появились зенитные ракетные комплексы, благодаря которым удалось сбить 24 украинских самолета за пять дней.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО сбиты 4 украинских самолета за сутки – сводка МинобороныДва украинских штурмовика и один Л-39 сбиты в зоне СВО за суткиТри украинских штурмовика и один истребитель сбили российские ПВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космический силы (вкс), новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, himars, ракеты atacms, потери всу