https://crimea.ria.ru/20240510/v-astrakhani-ot-narkotikov-pogibli-pyat-chelovek-i-esche-14-gospitalizirovany-1137183362.html

В Астрахани от наркотиков погибли пять человек и еще 14 госпитализированы

В Астрахани от наркотиков погибли пять человек и еще 14 госпитализированы - РИА Новости Крым, 10.05.2024

В Астрахани от наркотиков погибли пять человек и еще 14 госпитализированы

Полиция задержала подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области, из-за которых погибли пять человек и еще... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T13:24

2024-05-10T13:24

2024-05-10T13:25

астрахань

происшествия

полиция

новости

наркотики

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Полиция задержала подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области, из-за которых погибли пять человек и еще 14 человек госпитализированы, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по региону.Ранее сообщалось, что в ночь со среды на четверг на территории Советского и Трусовского районов города Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества. Возбуждено уголовное дело по фактам гибели пяти человек по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

https://crimea.ria.ru/20240503/voditel-marshrutki-pod-narkotikami-ustroil-dtp-v-sevastopole-1137010196.html

астрахань

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2024

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астрахань, происшествия, полиция, новости, наркотики, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)