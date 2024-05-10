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Госдума впервые в истории современной России сформирует правительство
Госдума впервые в истории современной России сформирует правительство - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Госдума впервые в истории современной России сформирует правительство
Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать председателя правительства, его заместителей,... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T07:29
2024-05-10T07:29
2024-05-10T07:30
вячеслав володин
государственная дума рф
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политика
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михаил мишустин
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, - написал в соцсетях председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Депутаты ГД реализуют свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства.И пояснил, что если ранее "проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Госдумы".По словам Володина, обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Госдмы. Михаил Мишустин выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после чего состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства.Госдуме важно при обсуждении кандидатуры премьера получить ответы на вопросы о демографии, техсуверенитете, развитии экономики, обороноспособности, сообщил Вячеслав Володин.
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вячеслав володин, государственная дума рф, россия, конституция россии, правительство россии, политика, новости, михаил мишустин, владимир путин (политик)
Госдума впервые в истории современной России сформирует правительство
Госдума впервые в истории современной России сформирует состав правительства - Володин
07:29 10.05.2024 (обновлено: 07:30 10.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, - написал в соцсетях председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Депутаты ГД реализуют свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства.
"Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу. Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти", - написал Володин в своем Telegram-канале.
И пояснил, что если ранее "проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Госдумы".
По словам Володина, обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Госдмы. Михаил Мишустин выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после чего состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства.
Госдуме важно при обсуждении кандидатуры премьера получить ответы на вопросы о демографии, техсуверенитете, развитии экономики, обороноспособности, сообщил Вячеслав Володин.