https://crimea.ria.ru/20240510/gosduma-vpervye-v-istorii-sovremennoy-rossii-sformiruet-pravitelstvo-1137180361.html

Госдума впервые в истории современной России сформирует правительство

Госдума впервые в истории современной России сформирует правительство - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Госдума впервые в истории современной России сформирует правительство

Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать председателя правительства, его заместителей,... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T07:29

2024-05-10T07:29

2024-05-10T07:30

вячеслав володин

государственная дума рф

россия

конституция россии

правительство россии

политика

новости

михаил мишустин

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, - написал в соцсетях председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Депутаты ГД реализуют свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства.И пояснил, что если ранее "проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Госдумы".По словам Володина, обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Госдмы. Михаил Мишустин выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после чего состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства.Госдуме важно при обсуждении кандидатуры премьера получить ответы на вопросы о демографии, техсуверенитете, развитии экономики, обороноспособности, сообщил Вячеслав Володин.

https://crimea.ria.ru/20240510/putin-vnes-v-gosdumu-kandidaturu-premer-ministra-rf---volodin-1137180216.html

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вячеслав володин, государственная дума рф, россия, конституция россии, правительство россии, политика, новости, михаил мишустин, владимир путин (политик)