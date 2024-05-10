https://crimea.ria.ru/20240510/vsu-poteryali-pochti-6500-chelovek-i-samolet-za-nedelyu-v-zone-spetsoperatsii-1137183709.html

ВСУ потеряли почти 6500 человек и самолет за неделю в зоне спецоперации

ВСУ потеряли почти 6500 человек и самолет за неделю в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 10.05.2024

ВСУ потеряли почти 6500 человек и самолет за неделю в зоне спецоперации

С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности ВС РФ нанесли 27 групповых ударов высокоточным... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T14:16

2024-05-10T14:16

2024-05-10T14:16

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности ВС РФ нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и БПЛА. Как сообщают в минобороны России, в результате этих ответов на Украине были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.Подразделения "Западной" группировки войск российской армии освободили населенные пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесли поражение формированиям девяти бригад противника в Луганской, Донецкой и Харьковской областях, также в ряде населенных пунктов вышеназванных областей были успешно отражены 14 контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ и бригады нацгвардии.Подразделения "Южной" группировки войск на прошлой неделе вели активные боевые действия и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, восьми механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны, отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ. В результате этих действий российской армии противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 были переданы Украине западными странами.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новокалиново ДНР, нанесли поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов ДНР.За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых три – иностранного производства, 16 боевых бронированных машин, в том числе три западного производства, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Vampire" чешского производства.По сообщению российского министерства обороны, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в ДНР."Потери противника составили до 860 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии". – подводят итоги в министерстве.Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение недели нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии Украины, отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 240 военнослужащих, девять автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых более половины - производства США."Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19. Кроме того, поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.Также был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины и уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции и JDAM производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, "Ураган" и "Vampire", а также 163 беспилотных летательных аппарата.В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

https://crimea.ria.ru/20240509/putin-vse-zadachi-svo-dolzhny-reshatsya-s-minimalnymi-poteryami-1137155150.html

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