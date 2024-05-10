https://crimea.ria.ru/20240510/mikrorayon-v-novoy-kakhovke-poluchil-povrezhdeniya-iz-za-obstrelov-vsu-1137182189.html

Микрорайон в Новой Каховке получил повреждения из-за обстрелов ВСУ

Микрорайон в Новой Каховке получил повреждения из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Микрорайон в Новой Каховке получил повреждения из-за обстрелов ВСУ

Киевские боевики обстреляли из минометов жилые кварталы в Новой Каховке, об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T11:28

2024-05-10T11:28

2024-05-10T11:28

владимир сальдо

обстрелы всу

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Киевские боевики обстреляли из минометов жилые кварталы в Новой Каховке, об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Также Сальдо рассказал о том, что 9 мая под удар украинских террористов попал населенный пункт Великая Лепетиха:"В жилой застройке множественные ранения получил 20-летний молодой человек. Он госпитализирован в Нижнесерогозскую центральную районную больницу, его жизнь вне опасности".Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливомМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на ХерсонщинеВ поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости