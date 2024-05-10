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Микрорайон в Новой Каховке получил повреждения из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Микрорайон в Новой Каховке получил повреждения из-за обстрелов ВСУ
Микрорайон в Новой Каховке получил повреждения из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Микрорайон в Новой Каховке получил повреждения из-за обстрелов ВСУ
Киевские боевики обстреляли из минометов жилые кварталы в Новой Каховке, об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T11:28
2024-05-10T11:28
владимир сальдо
обстрелы всу
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Киевские боевики обстреляли из минометов жилые кварталы в Новой Каховке, об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Также Сальдо рассказал о том, что 9 мая под удар украинских террористов попал населенный пункт Великая Лепетиха:"В жилой застройке множественные ранения получил 20-летний молодой человек. Он госпитализирован в Нижнесерогозскую центральную районную больницу, его жизнь вне опасности".Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливомМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на ХерсонщинеВ поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир сальдо, обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Микрорайон в Новой Каховке получил повреждения из-за обстрелов ВСУ

Микрорайон в Новой Каховке получил повреждения из-за обстрелов ВСУ

11:28 10.05.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЖилой дом горит в Новой Каховке после обстрела ВСУ
Жилой дом горит в Новой Каховке после обстрела ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Киевские боевики обстреляли из минометов жилые кварталы в Новой Каховке, об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Несколько частных домов получили сильные повреждения, а микрорайон Рабочий Поселок остался без электричества", - говорится в его сообщении.

Также Сальдо рассказал о том, что 9 мая под удар украинских террористов попал населенный пункт Великая Лепетиха:
"В жилой застройке множественные ранения получил 20-летний молодой человек. Он госпитализирован в Нижнесерогозскую центральную районную больницу, его жизнь вне опасности".
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Владимир СальдоОбстрелы ВСУХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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