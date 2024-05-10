Рейтинг@Mail.ru
Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливом - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240510/dron-atakoval-npz-v-kaluzhskoy-oblasti---goreli-tri-emkosti-s-toplivom-1137180015.html
Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливом
Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливом - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливом
Возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника, пострадавших нет, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T06:55
2024-05-10T08:52
владислав шапша
калужская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
нпз
происшествия
пожар
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6fd1c0badbee866a889a0015f0c9f3e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.По данным агентства, на территории горели три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом.Возгорание, возникшее на предприятии из-за падения БПЛА, ликвидировано, сообщил губернатор Владислав Шапша. Предварительно, пострадавших нет."Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место были направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия", - написал Шапша в своем Telegram-канале.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.27 апреля после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край возгорание произошло на Славянском нефтеперерабатывающем заводе.Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории РФ, заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских боевиков на российские НПЗ.В апреле министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие предприятия создают угрозу ситуации в мировой энергетике.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожарБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший
калужская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053149_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9abd7d84b847243ccb85ccd4fca12d41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав шапша, калужская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), нпз, происшествия, пожар, новости, россия
Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливом

Пожар на НПЗ в Калужской области после атаки дрона потушен

06:55 10.05.2024 (обновлено: 08:52 10.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

"На территории ООО "Первый завод" произошло возгорание из-за падения беспилотника. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным агентства, на территории горели три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом.
Возгорание, возникшее на предприятии из-за падения БПЛА, ликвидировано, сообщил губернатор Владислав Шапша. Предварительно, пострадавших нет.
"Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место были направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
27 апреля после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край возгорание произошло на Славянском нефтеперерабатывающем заводе.
Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории РФ, заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских боевиков на российские НПЗ.
В апреле министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие предприятия создают угрозу ситуации в мировой энергетике.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожар
Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший
 
Владислав ШапшаКалужская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)НПЗПроисшествияПожарНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10"Связная" войны: 100 лет Юлии Друниной
09:55По дороге к Крымскому мосту ограничат движение на участке трассы
09:33Максимально мощную магнитную бурю за 20 лет ждут на Земле в субботу
09:15В Новороссийске в пятницу будут стрелять
08:41Где в Севастополе три дня не будет света
08:11Несчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причины
07:36ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны
07:29Госдума впервые в истории современной России сформирует правительство
07:09Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра РФ - Володин
06:55Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливом
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 мая
21:52Главные события и заявления дня: 9 мая
21:32Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри
21:10Автовокзал в Ялте капитально отремонтируют
20:53Самый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген
20:32Как фашисты в Севастополе уничтожили ценнейшую научную библиотеку
20:02В одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе
19:36Флот проводит учения в Севастополе
19:33Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области
Лента новостейМолния