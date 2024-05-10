https://crimea.ria.ru/20240510/dron-atakoval-npz-v-kaluzhskoy-oblasti---goreli-tri-emkosti-s-toplivom-1137180015.html

Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливом

Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливом - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Дрон атаковал НПЗ в Калужской области - горели три емкости с топливом

Возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника, пострадавших нет, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T06:55

2024-05-10T06:55

2024-05-10T08:52

владислав шапша

калужская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

нпз

происшествия

пожар

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.По данным агентства, на территории горели три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом.Возгорание, возникшее на предприятии из-за падения БПЛА, ликвидировано, сообщил губернатор Владислав Шапша. Предварительно, пострадавших нет."Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место были направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия", - написал Шапша в своем Telegram-канале.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.27 апреля после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край возгорание произошло на Славянском нефтеперерабатывающем заводе.Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории РФ, заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских боевиков на российские НПЗ.В апреле министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие предприятия создают угрозу ситуации в мировой энергетике.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожарБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший

калужская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калужская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), нпз, происшествия, пожар, новости, россия