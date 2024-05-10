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По дороге к Крымскому мосту ограничат движение на участке трассы - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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По дороге к Крымскому мосту ограничат движение на участке трассы
По дороге к Крымскому мосту ограничат движение на участке трассы - РИА Новости Крым, 10.05.2024
По дороге к Крымскому мосту ограничат движение на участке трассы
На одном из участков федеральной трассы Новороссийск-Керчь в июне прекратят движение. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T09:55
2024-05-10T09:55
крымский мост
новости
транспорт
дороги крыма
керчь
новороссийск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. На одном из участков федеральной трассы Новороссийск-Керчь в июне прекратят движение.Как говорится в информации Упрдор "Черноморье", это будет сделано до завершения строительства путепровода над трассой в месте пересечения с региональной автодорогой хутор Красный Курган – хутор Красная скала – хутор Нижняя Гостагайка. Дата прекращения движения определена 10 июня.Как отмечают на предприятии, путепровод уже готов, сейчас дорожники занимаются устройством его склонов и соединением обоих его концов с региональной дорогой."Еще до сдачи в эксплуатацию участка новой федеральной трассы движение откроют уже над ней, по новому путепроводу. Строительно-монтажные работы планируется завершить до 25 августа 2024 г. На время введения ограничения движение транспортных средств будет осуществляться по альтернативным маршрутам дорожной сети Анапского района", - информируют строители.Также дорожники напоминают, что на этом же участке реконструкции и строительства трассы А-290 заканчивается устройство съезда с будущей важной транспортной развязки в районе поселка Витязево. Работы стартовали 25 января."Результатом введения в строй новой развязки станет качественное улучшение логистики транспортных потоков, идущих как в сторону Крымского моста, так и в сторону п. Витязево и аэропорта", - говорится в сообщении.Устройство этого съезда планируется завершить до конца мая 2024 г.Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районеВ Симферополе ограничат движение на неделю - даты и схема
крымский мост
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РИА Новости Крым
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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крымский мост, новости, транспорт, дороги крыма, керчь, новороссийск
По дороге к Крымскому мосту ограничат движение на участке трассы

На дороге Керчь-Новороссийск ограничат движение из-за ремонта

09:55 10.05.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДорожный знак
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. На одном из участков федеральной трассы Новороссийск-Керчь в июне прекратят движение.
Как говорится в информации Упрдор "Черноморье", это будет сделано до завершения строительства путепровода над трассой в месте пересечения с региональной автодорогой хутор Красный Курган – хутор Красная скала – хутор Нижняя Гостагайка. Дата прекращения движения определена 10 июня.
Как отмечают на предприятии, путепровод уже готов, сейчас дорожники занимаются устройством его склонов и соединением обоих его концов с региональной дорогой.
"Еще до сдачи в эксплуатацию участка новой федеральной трассы движение откроют уже над ней, по новому путепроводу. Строительно-монтажные работы планируется завершить до 25 августа 2024 г. На время введения ограничения движение транспортных средств будет осуществляться по альтернативным маршрутам дорожной сети Анапского района", - информируют строители.
Также дорожники напоминают, что на этом же участке реконструкции и строительства трассы А-290 заканчивается устройство съезда с будущей важной транспортной развязки в районе поселка Витязево. Работы стартовали 25 января.
"Результатом введения в строй новой развязки станет качественное улучшение логистики транспортных потоков, идущих как в сторону Крымского моста, так и в сторону п. Витязево и аэропорта", - говорится в сообщении.
Устройство этого съезда планируется завершить до конца мая 2024 г.
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Крымский мостНовостиТранспортДороги КрымаКерчьНовороссийск
 
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