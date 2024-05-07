https://crimea.ria.ru/20240507/kakie-dorogi-kapitalno-otremontiruyut-v-belogorskom-rayone-1137027784.html

Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районе

Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районе

В Белогорском районе Крыма капитально ремонтируют дороги, большая работа проделана на участке Мичуринское – Льговское, соединяющем автодорогу федерального... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T07:10

2024-05-07T07:10

2024-05-07T08:32

белогорский район

вадим бахметьев

ремонт дорог

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ремонт и строительство дорог в крыму

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма капитально ремонтируют дороги, большая работа проделана на участке Мичуринское – Льговское, соединяющем автодорогу федерального значения "Таврида" с феодосийской трассой. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал и.о. главы районной администрации Вадим Бахметьев.Улучшают качество дорожного покрытия не только в Белогорском районе, но и в административном центре. В Белогорске, по словам Бахметьева, проводят капремонт межмуниципальной дороги, которая проходит от центра города до села Межгорье.Ранее Вадим Бахметьев рассказал, что в Белогорске и Белогорском районе специалисты проводят капитальный ремонт общественных пространств и придомовых территорий. Работы ведутся в административном центре района и поселке, находящемся в 17 километрах от него.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ Севастополе на аварийном перекрестке строят новую развязку

белогорский район

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