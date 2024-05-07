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Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районе
Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районе
В Белогорском районе Крыма капитально ремонтируют дороги, большая работа проделана на участке Мичуринское – Льговское, соединяющем автодорогу федерального... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T07:10
2024-05-07T08:32
белогорский район
вадим бахметьев
ремонт дорог
дороги крыма
новости крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма капитально ремонтируют дороги, большая работа проделана на участке Мичуринское – Льговское, соединяющем автодорогу федерального значения "Таврида" с феодосийской трассой. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал и.о. главы районной администрации Вадим Бахметьев.Улучшают качество дорожного покрытия не только в Белогорском районе, но и в административном центре. В Белогорске, по словам Бахметьева, проводят капремонт межмуниципальной дороги, которая проходит от центра города до села Межгорье.Ранее Вадим Бахметьев рассказал, что в Белогорске и Белогорском районе специалисты проводят капитальный ремонт общественных пространств и придомовых территорий. Работы ведутся в административном центре района и поселке, находящемся в 17 километрах от него.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ Севастополе на аварийном перекрестке строят новую развязку
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Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районе

В Белогорском районе Крыма отремонтируют дорогу на участке Мичуринское – Льговское

07:10 07.05.2024 (обновлено: 08:32 07.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма капитально ремонтируют дороги, большая работа проделана на участке Мичуринское – Льговское, соединяющем автодорогу федерального значения "Таврида" с феодосийской трассой. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал и.о. главы районной администрации Вадим Бахметьев.

"Работа идет большими темпами. Огромная работа проведена в части капитального ремонта дороги Мичуринское-Льговское через село Курское. Это позволит соединить трассу "Таврида" с феодосийской трассой через Курское, улицу Заречная", – отметил он.

Улучшают качество дорожного покрытия не только в Белогорском районе, но и в административном центре. В Белогорске, по словам Бахметьева, проводят капремонт межмуниципальной дороги, которая проходит от центра города до села Межгорье.

"Там полностью проводится капремонт, вплоть до реконструкции отдельных ее частей. Будут установлены новые остановочные павильоны, новые "карманы", парковочные места, дорожные знаки", – проинформировал и. о. главы районной администрации.

Ранее Вадим Бахметьев рассказал, что в Белогорске и Белогорском районе специалисты проводят капитальный ремонт общественных пространств и придомовых территорий. Работы ведутся в административном центре района и поселке, находящемся в 17 километрах от него.
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Белогорский районВадим БахметьевРемонт дорогДороги КрымаНовости КрымаКрымРемонт и строительство дорог в КрымуБлагоустройство
 
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