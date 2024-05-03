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"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги
"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги - РИА Новости Крым, 03.05.2024
"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги
За 10 лет, которые Крым развивается в составе России, Бахчисарай сделал "квантовый прыжок" в сфере дорожного строительства. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T06:49
2024-05-03T06:49
2024-05-03T06:49
радио "спутник в крыму"
крым
бахчисарай
дмитрий скобликов
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. За 10 лет, которые Крым развивается в составе России, Бахчисарай сделал "квантовый прыжок" в сфере дорожного строительства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.По его словам, сегодня в числе приоритетных – проекты, которые повысят комфорт инфраструктуры. а также доступность привлекательных объектов для туристов.Перечень дорог, которые будут отремонтированы в этом году в микрорайонах, сейчас "на последней стадии согласования", а субсидия на финансирование необходимых работ будет получена "примерно в середине мая – первых числах апреля", добавил мэр."Помимо строительства новых дорог, примерно 1,5 месяца мы уже делаем грейдирование в рамках поручения главы республики. 6-й и 7-й микрорайоны – активно ведутся работы, уже от жителей получаем положительные отзывы о проделанной работе", – отметил Скобликов.Не оставляют без внимания и дороги из Бахчисарая в другие города Крыма, которые стали второстепенными после появления трассы "Таврида". Так, на участке магистрали Симферополь – Бахчисарай в районе поворота на поселок Научный, месяц назад положили новый слой асфальта, установили ограждение и отсыпали обочину."Все дороги, которые стали второстепенными, когда появилась "Таврида", сейчас находятся в капитальном ремонте, все ремонтируются, они не забыты, так как находятся на балансе республики Крым", – сказал Скобликов.Особое значение сегодня имеют дороги, ведущие к привлекательным для туристов объектам внутри самого Бахчисарая и окрестностей, подчеркнул он. Среди таких – поселок Куйбышево и село Соколиное в районе Бельбекской долины.Но все еще очень не хватает участка дороги, который позволил бы подняться из долины на гору Ай-Петри, а также спуститься вниз, чтобы продолжить путешествие по Крыму в сторону Ялты. Потому ремонт автодороги Ялта – Бахчисарай трудно переоценить."Первый этап уже реализован, он включал ремонт дороги полностью в долине, и теперь частями будут ремонтировать дорогу на плато, которое ведет в Ялту. Для развития города это, безусловно, будет большой плюс. Потому что долина уже не будет тупиковая. Тем более, что сегодня туристический потенциал растет", – сказал глава бахчисарайской администрации.По словам Скобликова, Бахчисарай вновь становится популярным у туристов, в том числе у самих крымчан, особенно жителей Симферополя и Севастополя, потому что его точки притяжения ремонтируются и расцветают.Ранее сообщалось, что главе Крыма Сергею Аксенову от жителей республики поступили тысячи жалоб на качество ямочного ремонта и грейдирование дорог. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны порученияТурист ищет новую изюминку в Крыму: что показали майские праздникиАксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора"
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крым, бахчисарай, дмитрий скобликов, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма
"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги
Глава Бахчисарая Скобликов назвал успехи в дорожном строительстве квантовым прыжком
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым.
За 10 лет, которые Крым развивается в составе России, Бахчисарай сделал "квантовый прыжок" в сфере дорожного строительства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
По его словам, сегодня в числе приоритетных – проекты, которые повысят комфорт инфраструктуры. а также доступность привлекательных объектов для туристов.
"На сегодняшний день практически все главные проездные дороги города отремонтированы. И мы приступили уже к этапу, в рамках которого строим дороги в микрорайонах, в частном секторе. То есть мы не решаем критические моменты, а улучшаем нашу инфраструктуру, комфорт жителей города", – поделился Скобликов.
Перечень дорог, которые будут отремонтированы в этом году в микрорайонах, сейчас "на последней стадии согласования", а субсидия на финансирование необходимых работ будет получена "примерно в середине мая – первых числах апреля", добавил мэр.
"Помимо строительства новых дорог, примерно 1,5 месяца мы уже делаем грейдирование в рамках поручения главы республики. 6-й и 7-й микрорайоны – активно ведутся работы, уже от жителей получаем положительные отзывы о проделанной работе", – отметил Скобликов.
Не оставляют без внимания и дороги из Бахчисарая в другие города Крыма, которые стали второстепенными после появления трассы "Таврида". Так, на участке магистрали Симферополь – Бахчисарай в районе поворота на поселок Научный, месяц назад положили новый слой асфальта, установили ограждение и отсыпали обочину.
"Все дороги, которые стали второстепенными, когда появилась "Таврида", сейчас находятся в капитальном ремонте, все ремонтируются, они не забыты, так как находятся на балансе республики Крым", – сказал Скобликов.
Особое значение сегодня имеют дороги, ведущие к привлекательным для туристов объектам внутри самого Бахчисарая и окрестностей, подчеркнул он. Среди таких – поселок Куйбышево и село Соколиное в районе Бельбекской долины.
Но все еще очень не хватает участка дороги, который позволил бы подняться из долины на гору Ай-Петри, а также спуститься вниз, чтобы продолжить путешествие по Крыму в сторону Ялты. Потому ремонт автодороги Ялта – Бахчисарай трудно переоценить.
"Первый этап уже реализован, он включал ремонт дороги полностью в долине, и теперь частями будут ремонтировать дорогу на плато, которое ведет в Ялту. Для развития города это, безусловно, будет большой плюс. Потому что долина уже не будет тупиковая. Тем более, что сегодня туристический потенциал растет", – сказал глава бахчисарайской администрации.
По словам Скобликова, Бахчисарай вновь становится популярным у туристов, в том числе у самих крымчан, особенно жителей Симферополя и Севастополя, потому что его точки притяжения ремонтируются и расцветают.
Ранее сообщалось, что главе Крыма Сергею Аксенову от жителей республики поступили тысячи жалоб
на качество ямочного ремонта и грейдирование дорог.
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