https://crimea.ria.ru/20240503/kvantovyy-pryzhok-kak-v-bakhchisarae-delayut-dorogi-1136996172.html

"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги

"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги - РИА Новости Крым, 03.05.2024

"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги

За 10 лет, которые Крым развивается в составе России, Бахчисарай сделал "квантовый прыжок" в сфере дорожного строительства. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T06:49

2024-05-03T06:49

2024-05-03T06:49

радио "спутник в крыму"

крым

бахчисарай

дмитрий скобликов

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. За 10 лет, которые Крым развивается в составе России, Бахчисарай сделал "квантовый прыжок" в сфере дорожного строительства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.По его словам, сегодня в числе приоритетных – проекты, которые повысят комфорт инфраструктуры. а также доступность привлекательных объектов для туристов.Перечень дорог, которые будут отремонтированы в этом году в микрорайонах, сейчас "на последней стадии согласования", а субсидия на финансирование необходимых работ будет получена "примерно в середине мая – первых числах апреля", добавил мэр."Помимо строительства новых дорог, примерно 1,5 месяца мы уже делаем грейдирование в рамках поручения главы республики. 6-й и 7-й микрорайоны – активно ведутся работы, уже от жителей получаем положительные отзывы о проделанной работе", – отметил Скобликов.Не оставляют без внимания и дороги из Бахчисарая в другие города Крыма, которые стали второстепенными после появления трассы "Таврида". Так, на участке магистрали Симферополь – Бахчисарай в районе поворота на поселок Научный, месяц назад положили новый слой асфальта, установили ограждение и отсыпали обочину."Все дороги, которые стали второстепенными, когда появилась "Таврида", сейчас находятся в капитальном ремонте, все ремонтируются, они не забыты, так как находятся на балансе республики Крым", – сказал Скобликов.Особое значение сегодня имеют дороги, ведущие к привлекательным для туристов объектам внутри самого Бахчисарая и окрестностей, подчеркнул он. Среди таких – поселок Куйбышево и село Соколиное в районе Бельбекской долины.Но все еще очень не хватает участка дороги, который позволил бы подняться из долины на гору Ай-Петри, а также спуститься вниз, чтобы продолжить путешествие по Крыму в сторону Ялты. Потому ремонт автодороги Ялта – Бахчисарай трудно переоценить."Первый этап уже реализован, он включал ремонт дороги полностью в долине, и теперь частями будут ремонтировать дорогу на плато, которое ведет в Ялту. Для развития города это, безусловно, будет большой плюс. Потому что долина уже не будет тупиковая. Тем более, что сегодня туристический потенциал растет", – сказал глава бахчисарайской администрации.По словам Скобликова, Бахчисарай вновь становится популярным у туристов, в том числе у самих крымчан, особенно жителей Симферополя и Севастополя, потому что его точки притяжения ремонтируются и расцветают.Ранее сообщалось, что главе Крыма Сергею Аксенову от жителей республики поступили тысячи жалоб на качество ямочного ремонта и грейдирование дорог. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны порученияТурист ищет новую изюминку в Крыму: что показали майские праздникиАксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора"

https://crimea.ria.ru/20240502/v-bakhchisarae-poyavitsya-novyy-park-1136993872.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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