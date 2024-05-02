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Турист ищет новую изюминку в Крыму: что показали майские праздники - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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https://crimea.ria.ru/20240502/turist-ischet-novuyu-izyuminku-v-krymu-chto-pokazali-mayskie-prazdniki-1136999701.html
Турист ищет новую изюминку в Крыму: что показали майские праздники
Турист ищет новую изюминку в Крыму: что показали майские праздники - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Турист ищет новую изюминку в Крыму: что показали майские праздники
Майские праздники показали, что Крым интересен туристам с материка, причем их внимание привлекают не только курортные приморские города - не хватает парковок... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T21:39
2024-05-02T21:03
радио "спутник в крыму"
крым
бахчисарай
дмитрий скобликов
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
майские праздники
общество
отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Майские праздники показали, что Крым интересен туристам с материка, причем их внимание привлекают не только курортные приморские города - не хватает парковок уже и в Бахчисарае. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава городской администрации Дмитрий Скобликов. Он отметил, что местные достопримечательности прославились уже далеко за пределами Крыма. В эти первые длинные выходные дни мая, по словам Скобликова, имеющихся парковок на тысячу мест просто не хватило всем гостям. "Сейчас за счет средств предпринимателей будут сделаны дополнительные паркоместа на 100-120 автомобилей", – отметил Скобликов.Это показывает, что интерес к городу только растет. Причем не только со стороны крымчан, но и материковых россиян. Он отметил, что администрация совместно с предпринимателями стараются сделать город максимально комфортным для жителей и гостей, и сегодня можно сказать, что Бахчисарай к туристическому сезону готов. И хотя загадывать, каким он будет, пока сложно, в некоторой степени судить о перспективах можно по тому, как начался май.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджетаВ Бахчисарае приведут в порядок самый неблагоустроенный скверВ Бахчисарае появится новый парк
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крым, бахчисарай, дмитрий скобликов, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, майские праздники, общество, отдых, отдых в крыму, парковки, новости крыма
Турист ищет новую изюминку в Крыму: что показали майские праздники

Майские праздники показали рост интереса туристов из материковой России к Бахчисараю

21:39 02.05.2024
 
© Фото: официальный сайт администрации БахчисараяДети играют в районе арт-объекта "Я люблю Бахчисарай" в парке по улице Фрунзе в Бахчисарае
Дети играют в районе арт-объекта Я люблю Бахчисарай в парке по улице Фрунзе в Бахчисарае
© Фото: официальный сайт администрации Бахчисарая
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Майские праздники показали, что Крым интересен туристам с материка, причем их внимание привлекают не только курортные приморские города - не хватает парковок уже и в Бахчисарае. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава городской администрации Дмитрий Скобликов.
Он отметил, что местные достопримечательности прославились уже далеко за пределами Крыма. В эти первые длинные выходные дни мая, по словам Скобликова, имеющихся парковок на тысячу мест просто не хватило всем гостям.
"Сейчас за счет средств предпринимателей будут сделаны дополнительные паркоместа на 100-120 автомобилей", – отметил Скобликов.
Это показывает, что интерес к городу только растет. Причем не только со стороны крымчан, но и материковых россиян.
"Майские выходные показали очень хороший прирост туристов в старом городе. Это и местные снимали номера, и иногородние: Краснодарский край, Ростов, Ставрополь очень много автомобилей было. Поэтому будем ждать сезона", – сказал Скобликов.
Он отметил, что администрация совместно с предпринимателями стараются сделать город максимально комфортным для жителей и гостей, и сегодня можно сказать, что Бахчисарай к туристическому сезону готов. И хотя загадывать, каким он будет, пока сложно, в некоторой степени судить о перспективах можно по тому, как начался май.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымБахчисарайДмитрий СкобликовТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмМайские праздникиОбществоОтдыхОтдых в КрымуПарковкиНовости Крыма
 
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