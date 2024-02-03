https://crimea.ria.ru/20240203/v-bakhchisarae-privedut-v-poryadok-samyy-neblagoustroennyy-skver-1134670454.html

В Бахчисарае приведут в порядок самый неблагоустроенный сквер

В Бахчисарае приведут в порядок самый неблагоустроенный сквер - РИА Новости Крым, 03.02.2024

В Бахчисарае приведут в порядок самый неблагоустроенный сквер

По итогам опроса жителей в Бахчисарае в этом году отреставрируют одну из самых больших неблагоустроенных территорий в городе – сквер возле администрации. Об... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T20:28

2024-02-03T20:28

2024-02-03T20:28

бахчисарай

крым

дмитрий скобликов

благоустройство

общество

городская среда

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111636/31/1116363156_0:61:1080:669_1920x0_80_0_0_b055a0d164f8c95ac2525d1c03058542.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. По итогам опроса жителей в Бахчисарае в этом году отреставрируют одну из самых больших неблагоустроенных территорий в городе – сквер возле администрации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал глава администрации Дмитрий Скобликов.По его словам, год назад была отремонтирована главная дорога, вокруг которой уже начали делать инфраструктуру, поэтому и благоустройству в сквере быть."В ближайшее время будет сделано еще порядка пяти-шести дворов. Один двор отремонтируют из федеральных денег и четыре – из местного бюджета", - добавил он.Ранее сообщалось, что уже начаты подготовительные работы по ремонту автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта.Читайте также на РИА Новости Крым:Братское кладбище в Бахчисарае обрело хозяинаСады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнНацпроект "Безопасные и качественные дороги": итоги года в Крыму

бахчисарай

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарай, крым, дмитрий скобликов, благоустройство, общество, городская среда, новости крыма