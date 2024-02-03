https://crimea.ria.ru/20240203/v-bakhchisarae-privedut-v-poryadok-samyy-neblagoustroennyy-skver-1134670454.html
В Бахчисарае приведут в порядок самый неблагоустроенный сквер
В Бахчисарае приведут в порядок самый неблагоустроенный сквер - РИА Новости Крым, 03.02.2024
В Бахчисарае приведут в порядок самый неблагоустроенный сквер
По итогам опроса жителей в Бахчисарае в этом году отреставрируют одну из самых больших неблагоустроенных территорий в городе – сквер возле администрации. Об... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T20:28
2024-02-03T20:28
2024-02-03T20:28
бахчисарай
крым
дмитрий скобликов
благоустройство
общество
городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. По итогам опроса жителей в Бахчисарае в этом году отреставрируют одну из самых больших неблагоустроенных территорий в городе – сквер возле администрации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал глава администрации Дмитрий Скобликов.По его словам, год назад была отремонтирована главная дорога, вокруг которой уже начали делать инфраструктуру, поэтому и благоустройству в сквере быть."В ближайшее время будет сделано еще порядка пяти-шести дворов. Один двор отремонтируют из федеральных денег и четыре – из местного бюджета", - добавил он.Ранее сообщалось, что уже начаты подготовительные работы по ремонту автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта.Читайте также на РИА Новости Крым:Братское кладбище в Бахчисарае обрело хозяинаСады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнНацпроект "Безопасные и качественные дороги": итоги года в Крыму
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бахчисарай, крым, дмитрий скобликов, благоустройство, общество, городская среда, новости крыма
В Бахчисарае приведут в порядок самый неблагоустроенный сквер
В Бахчисарае в 2024 году благоустроят выбранный горожанами сквер возле администрации