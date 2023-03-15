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Братское кладбище в Бахчисарае обрело хозяина - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Братское кладбище в Бахчисарае обрело хозяина
Братское кладбище в Бахчисарае обрело хозяина - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Братское кладбище в Бахчисарае обрело хозяина
Братское кладбище советских воинов, умерших в госпиталях и погибших в боях, расположенное рядом с территорией Бахчисарайского дворца-музея, передано в... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T20:59
2023-03-15T20:59
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БАХЧИСАРАЙ, 15 мар – РИА Новости Крым. Братское кладбище советских воинов, умерших в госпиталях и погибших в боях, расположенное рядом с территорией Бахчисарайского дворца-музея, передано в оперативное управление Бахчисарайскому заповеднику. Об этом журналистам рассказал заместитель директора Бахчисарайского заповедника Сергей Прис."Данное кладбище было фактически бесхозным. И в связи с тем, что в планах развития Бахчисарайского музея-заповедника закреплен раздел о сохранении и восстановлении памятников-объектов культурного наследия, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, органами государственной власти Крыма было принято решение о закреплении данного объекта на праве оперативного управления за Бахчисарайским музеем-заповедником", - сказал он.По словам Приса, до этого момента кладбище находилось на фактическом содержании музея-заповедника, работы, связанные с благоустройством, осуществлялись силами этого учреждения культуры, однако юридических оснований для этого не было.Братское кладбище расположено на территории Бахчисарайского историко-архитектурного музея, на третьей террасе дворцового сада. Первые захоронения, относящиеся к периоду Великой Отечественной, здесь появились практически сразу после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.В 1948 и 1957 годах на это же кладбище перенесли останки воинов, погибших при освобождении города, а также умерших в нескольких городских госпиталях.В настоящее время на территории кладбища значатся захороненными 472 воина, в том числе два Героя Советского Союза, а также участники подпольной антифашистской группы Бахчисарая и мирные жители, убитые фашистами.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в СимферополеВ Крыму ответили на скандальную ситуацию с русским кладбищем во ФранцииНевероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму
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Братское кладбище в Бахчисарае обрело хозяина

За Братским кладбищем в Бахчисарае будут присматривать сотрудники Ханского дворца

20:59 15.03.2023
 
© РИА Новости КрымБратское кладбище советских воинов в Бахчисарае
Братское кладбище советских воинов в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости Крым
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БАХЧИСАРАЙ, 15 мар – РИА Новости Крым. Братское кладбище советских воинов, умерших в госпиталях и погибших в боях, расположенное рядом с территорией Бахчисарайского дворца-музея, передано в оперативное управление Бахчисарайскому заповеднику. Об этом журналистам рассказал заместитель директора Бахчисарайского заповедника Сергей Прис.
"Данное кладбище было фактически бесхозным. И в связи с тем, что в планах развития Бахчисарайского музея-заповедника закреплен раздел о сохранении и восстановлении памятников-объектов культурного наследия, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, органами государственной власти Крыма было принято решение о закреплении данного объекта на праве оперативного управления за Бахчисарайским музеем-заповедником", - сказал он.
По словам Приса, до этого момента кладбище находилось на фактическом содержании музея-заповедника, работы, связанные с благоустройством, осуществлялись силами этого учреждения культуры, однако юридических оснований для этого не было.
Эксгумация останков немецких солдат на территории Ханского дворца в Бахчисарае
20 декабря 2022, 07:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Из Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдат
Братское кладбище расположено на территории Бахчисарайского историко-архитектурного музея, на третьей террасе дворцового сада. Первые захоронения, относящиеся к периоду Великой Отечественной, здесь появились практически сразу после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
"В середине апреля 1944 года Бахчисарай с 13 на 14 число был освобожден. Уже сразу во дворце организовали госпиталь и сразу здесь появились люди, которые умирали от тяжелых ранений. Их хоронили на территории этого комплекса. Сюда же еще перезахоронили часть умерших и погребенных поблизости защитников Севастополя", - рассказал корреспонденту РИА Новости Крым заведующий отделом экскурсионной работы дворца-музея Александр Бронский.
В 1948 и 1957 годах на это же кладбище перенесли останки воинов, погибших при освобождении города, а также умерших в нескольких городских госпиталях.
В настоящее время на территории кладбища значатся захороненными 472 воина, в том числе два Героя Советского Союза, а также участники подпольной антифашистской группы Бахчисарая и мирные жители, убитые фашистами.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымБахчисарай"Ханский дворец" в БахчисараеКрым в истории: секреты, факты, фотоИсторияВеликая Отечественная войнаНовости КрымаОбщество
 
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