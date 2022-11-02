https://crimea.ria.ru/20221102/neveroyatnaya-zhestokost-chto-tvorili-fashisty-v-krymu--1125173628.html

Невероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму

Невероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Невероятная жестокость: что творили фашисты в Крыму

РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T08:56

2022-11-02T08:56

2022-11-02T08:56

общество

крым в истории: секреты, факты, фото

крым

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Наталья ДремоваВ 1942 году мертвым в Севастополе пришлось потесниться. На кладбище пришли живые, в один миг потерявшие свои дома и большую часть нажитого добра. В поставленных до революции склепах люди обустраивали лежанки, рядом — очаги. "Вереницами потянулись на городское кладбище, — писал в своем дневнике священник русской православной церкви Борис Пекарчук. — Но через несколько дней немцы выгнали и оттуда. Стали жить под открытым небом".Кладбище превратилось в "жилой квартал" после того, как фашисты устроили в Севастополе "карантинную полосу" вдоль моря. Жителей выгнали, их дома разобрали на стройматериалы для ограждения запретной зоны.Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях>>Автор этих строк Пекарчук пережил оккупацию в Севастополе, видел все её ужасы. Но для него они не закончились с освобождением города. Он вошел в состав комиссии, которая должна была оценить масштаб ущерба от немецкой оккупации. Пришлось присутствовать при вскрытии мест захоронений, принимать заявления от жителей о разрушениях, насильственном вывозе близких, казнях.80 лет назад, 2 ноября 1942 года, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о создании Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба (ЧГК). В Крыму комиссии заработали почти через полтора года после выхода указа о создании ЧГК. Справка- На освобожденных территориях комиссии формировались на уровне республик или областей, городов и районов, порой даже сел. Все сведения стекались в ЧГК.- Информация о фактах злодеяний принималась от всех, кто желал ее сообщить. На местах устанавливали факты, составляли акты, собирали свидетельства очевидцев и потерпевших, результаты судмедэкспертиз.- В состав всех городских и районных комиссий вошли начальники местных отделов НКВД Крыма. Собранные материалы поступали и к следователям. Почти во всех городах членами комиссий становились священники.Верховный суд РК признал геноцидом зверства нацистов в Крыму в годы войны>>Сожженные в тоннеляхСевастополь с самого начала оккупации стал "городом военнопленных". После окончания обороны здесь было создано множество лагерей. Режим в них был единый: минимум еды и воды, ежедневные расстрелы, никакой помощи для раненых.Но далеко не все пленённые советские солдаты и офицеры вообще имели шанс попасть в лагерь. Фашисты от многих просто избавлялись.В Инкерманских штольнях во время обороны находился военный госпиталь и медсанбат № 47. Часть раненых так и осталась там к моменту, когда в Инкерман зашли немецкие части. Прятались в штольнях и местные жители. Когда прозвучал приказ выйти, не все это сделали: некоторые из раненых просто не могли передвигаться.И тогда немцы и румыны штольни подожгли.Чуть раньше немецкие части захватили Троицкий железнодорожный тоннель. Внутри находился бронепоезд "Железняков", команда краснофлотцев в 60 человек, раненые из 2-го Перекопского полка — примерно триста человек. Там же прятались рабочие спецкомбината № 1, а также местные жители. Гражданских, как выяснила комиссия, насчитывалось около четырехсот.Дальнейшие события описал севастополец, Кирилл Борисов, находившийся неподалеку. Немцы забросали тоннель гранатами и пироксилиновыми шашками. Кто не сгорел заживо, тот задохнулся. Горсточке людей удалось выбраться наружу через небольшое отверстие в западном завале тоннеля.Кстати- В Севастополе ущерб, нанесенный одной только промышленности, комиссия оценила в 674 млн рублей.- Разрушения коммунального хозяйства выражались в сумме 560 млн рублей, ущерб здравоохранению и курортам — более 52 млн рублей."Арестованная" зондерфюрером СС книга вернулась в Крым>>Тайны "волчьих ям"Весна и лето 1944 года в Евпатории прошли в… раскопках. Городская комиссия пыталась установить все места захоронений расстрелянных и замученных фашистами людей.Самыми известными были два противотанковых рва — у линии железной дороги и рядом с поселком Мойнаки. А также место расстрела трех тысяч евпаторийцев на Красной горке.Но комиссия в северной части города, за железнодорожным полотном, обнаружила цепочку групповых захоронений. В народе тут же их назвали "волчьими ямами". Ямы протянулись линией на три с половиной километра.Всего в Евпатории были убиты больше 12 тысяч человек, практически каждый четвертый житель. Большинство — даже не за попытки организовать сопротивление. Просто в глазах оккупантов их жизни ничего не стоили.ФактПри раскопках мест захоронений комиссии должны были учитывать все вещи, которые находились рядом с останками, т.к. по ним порой опознавали людей. Если обнаруживались ценности, они сдавались на ответственное хранение в комиссионные магазины.Им дали десять минут на сборы и выслали>>Румыны и старушкиДостаточно часто в материалах комиссий разных районов Крыма встречаются описания случаев насилия над женщинами, принуждения к сожительству. У деревни Баксы был целый лагерь, куда согнали около трехсот жительниц Крыма, Кубани и Украины. Днем узниц гоняли на работу, а ночью в лагерь впускали немецких и румынских солдат.Но среди таких сообщений выделяются показания жертв… почтенного возраста.Например, комиссия в Керчи зафиксировала показания 80-летней Марфы Бутенко: "на квартиру ворвались румыны во главе с офицером, избили ее, раздели и, не посчитавшись с возрастом, изнасиловали".ФСБ рассекретила документы о массовом убийстве детей во время войны>>Жительнице Насыпного Домне Барановой не повезло встретиться в лесу с группой румынских солдат. Односельчанин, давший эти показания, называл женщину "старушкой старше 50 лет". Возраст ее и внешний вид солдат не смутил, и они измывались над ней несколько часов. Хорошо, что оставили в живых.Ялтинка Ольга Шаргородская вспоминала о том, как в коммунальную квартиру ворвались румыны. На нее, женщину "чуть за тридцать", внимания не обратили. А вот соседку 73 лет один из солдат утащил в комнату и "подверг насилию".Жестокость напоказСвященник Свято-Афанасьевской церкви Керчи Алексей Боев после освобождения Крыма стал членом городской комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов. Он сам побывал на волоске от гибели. В мае 1942-го его вместе с большой группой керчан погнали на городской стадион. Продержали там несколько дней. Потом небольшую группу, в которой оказался Боев, отпустили. Остальных погнали по дороге на Феодосию. Что с ними стало, неизвестно.Зимой Боев лично видел у рудника завода имени Войкова груды тел: мужчин, женщин, детей. Все, что он мог — попросить прихожан выйти всем вместе, чтобы захоронить их. Позже, после освобождения города, на этом руднике нашли еще шесть мест массовых расстрелов. В трех ямах оказались работники завода.Керченская комиссия собрала показания о многих случаях какой-то показной, демонстративной жестокости фашистов. Расстреливали за советскую песню, за самовольный переезд из одного конца города в другой. И даже за то, что дом стоял… не там.Крымские комиссии закончили работать в сентябре 1945 года. И казалось, что эта страница истории перевернута. Но сегодня снова расследуются преступления фашистов. Современных, которые от своих предшественников унаследовали запредельную жестокость, пренебрежение чужими жизнями. Готовых пытать пленных, измываться над гражданскими и оставлять за собой сотни ям с телами казненных.

https://crimea.ria.ru/20220714/prosto-umrite-pochemu-sud-v-krymu-priznal-deyaniya-fashistov-genotsidom-1123846638.html

https://crimea.ria.ru/20220622/vopreki-zhenevskoy-konventsii-kak-fashisty-unichtozhali-voennoplennykh-v-krymu-1123606806.html

https://crimea.ria.ru/20210917/pered-smertyu-detey-pokormili-tragediya-malenkikh-patsientov-1120881966.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым в истории: секреты, факты, фото, крым, авторы