Рейтинг@Mail.ru
Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220804/adzhimushkayskie-kamenolomni-novye-fakty-o-natsistskikh-prestupleniyakh-1124031488.html
Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях
Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 04 августа. РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T11:00
2022-08-04T12:32
пресс-центр
елена цунаева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110459/57/1104595707_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_b6e42e9ef86691bf3ff94831175f777c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 04 августа.В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю передало "Поисковому движению России" рассекреченные архивные документы о преступлениях нацистов в Аджимушкайских каменоломнях. Среди них - протоколы допросов о грабежах и расстрелах фашистами мирного населения и советских военнопленных. Но точка в этом вопросе не поставлена. В подземельях продолжается поисковая экспедиция, в которой принимают участие эксперты и активисты.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Государственной Думы Елена ЦУНАЕВА;— председатель Крымской региональной общественной организации "Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований", руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Крым Владимир СИМОНОВ.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пресс-конференция "Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях"
Пресс-конференция "Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
2022-08-04T11:00
true
PT46M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110459/57/1104595707_49:0:752:527_1920x0_80_0_0_36c0382a0572a80828d4d29f200d35af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-центр, елена цунаева

Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях

11:00 04.08.2022 (обновлено: 12:32 04.08.2022)
 
© РИА Новости . Валерий МельниковМемориальная табличка на братской могиле с надписью "Здесь захоронены останки воинов, павших при обороне каменоломен в мае-октябре 1942. Найдены в ходе поисков экспедиций "Аджимушкай" в подземной части Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи
Мемориальная табличка на братской могиле с надписью Здесь захоронены останки воинов, павших при обороне каменоломен в мае-октябре 1942. Найдены в ходе поисков экспедиций Аджимушкай в подземной части Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 04 августа.
В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю передало "Поисковому движению России" рассекреченные архивные документы о преступлениях нацистов в Аджимушкайских каменоломнях. Среди них - протоколы допросов о грабежах и расстрелах фашистами мирного населения и советских военнопленных.
Но точка в этом вопросе не поставлена. В подземельях продолжается поисковая экспедиция, в которой принимают участие эксперты и активисты.
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Государственной Думы Елена ЦУНАЕВА;
— председатель Крымской региональной общественной организации "Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований", руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Крым Владимир СИМОНОВ.
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevОтветственный секретарь "Поискового движения России", депутат Государственной Думы Елена Цунаева
Ответственный секретарь Поискового движения России, депутат Государственной Думы Елена Цунаева
1 из 3
Ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Государственной Думы Елена Цунаева
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПредседатель Крымской региональной общественной организации "Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований", руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Крым Владимир Симонов
Председатель Крымской региональной общественной организации Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований, руководитель регионального отделения Поискового движения России в Республике Крым Владимир Симонов
2 из 3
Председатель Крымской региональной общественной организации "Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований", руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Крым Владимир Симонов
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПресс-конференция "Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях"
Пресс-конференция Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях
3 из 3
Пресс-конференция "Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях"
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 3
Ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Государственной Думы Елена Цунаева
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 3
Председатель Крымской региональной общественной организации "Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований", руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Крым Владимир Симонов
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 3
Пресс-конференция "Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях"
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
 
Пресс-центрЕлена Цунаева
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО
12:43ВС РФ уничтожили более 500 украинских военных в ДНР и под Харьковом
12:43В Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшими
12:38Херсонская область получит 6 млрд рублей на соцвыплаты в августе
12:02Число смертельных ДТП в Севастополе за полгода выросло в три раза
11:50Бывшему сотруднику Госкомрегистра вынесен приговор — прокуратура
11:22ВСУ обстреливают драмтеатр в Донецке, где проходит прощание с Качурой
11:1580% жителей Херсонщины готовы проголосовать за вхождение в РФ – власти
11:09Вооруженные Силы Белоруссии задействуют в учениях на территории России
11:01Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Ольге Качуре
10:48Водителя цистерны, наехавшего на рабочего будут судить
10:37Обострение в Нагорном Карабахе – актуальная информация
10:33ВСУ снова обстреляли Херсон
10:18Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе
10:09Маткапитал в РФ теперь можно тратить на оплату частного образования
09:48Две машины выгорели дотла после ДТП в Массандре
09:38Для Запорожской области разработают трехлетний дорожный план
09:37В Ялте крымчанин пытался перерезать горло собутыльнику "розочкой"
09:27Михайловский театр открыл фестиваль оперы и балета в Херсонесе
09:00Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня
Лента новостейМолния