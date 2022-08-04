Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях
11:00 04.08.2022 (обновлено: 12:32 04.08.2022)
© РИА Новости . Валерий МельниковМемориальная табличка на братской могиле с надписью "Здесь захоронены останки воинов, павших при обороне каменоломен в мае-октябре 1942. Найдены в ходе поисков экспедиций "Аджимушкай" в подземной части Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 04 августа.
В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю передало "Поисковому движению России" рассекреченные архивные документы о преступлениях нацистов в Аджимушкайских каменоломнях. Среди них - протоколы допросов о грабежах и расстрелах фашистами мирного населения и советских военнопленных.
Но точка в этом вопросе не поставлена. В подземельях продолжается поисковая экспедиция, в которой принимают участие эксперты и активисты.
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Государственной Думы Елена ЦУНАЕВА;
— председатель Крымской региональной общественной организации "Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований", руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Крым Владимир СИМОНОВ.
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevОтветственный секретарь "Поискового движения России", депутат Государственной Думы Елена Цунаева
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Ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Государственной Думы Елена Цунаева
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПредседатель Крымской региональной общественной организации "Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований", руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Крым Владимир Симонов
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Председатель Крымской региональной общественной организации "Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований", руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Крым Владимир Симонов
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПресс-конференция "Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях"
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Пресс-конференция "Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях"
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 3
Ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Государственной Думы Елена Цунаева
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 3
Председатель Крымской региональной общественной организации "Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований", руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Крым Владимир Симонов
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 3
Пресс-конференция "Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях"
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev