https://crimea.ria.ru/20220804/adzhimushkayskie-kamenolomni-novye-fakty-o-natsistskikh-prestupleniyakh-1124031488.html

Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях

Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях

СИМФЕРОПОЛЬ, 04 августа. РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T11:00

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2022-08-04T12:32

пресс-центр

елена цунаева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 04 августа.В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю передало "Поисковому движению России" рассекреченные архивные документы о преступлениях нацистов в Аджимушкайских каменоломнях. Среди них - протоколы допросов о грабежах и расстрелах фашистами мирного населения и советских военнопленных. Но точка в этом вопросе не поставлена. В подземельях продолжается поисковая экспедиция, в которой принимают участие эксперты и активисты.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Государственной Думы Елена ЦУНАЕВА;— председатель Крымской региональной общественной организации "Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований", руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Крым Владимир СИМОНОВ.

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2022

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Пресс-конференция "Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях" Пресс-конференция "Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым 2022-08-04T11:00 true PT46M57S

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пресс-центр, елена цунаева