https://crimea.ria.ru/20230119/v-krymu-otvetili-na-skandalnuyu-situatsiyu-s-russkim-kladbischem-vo-frantsii-1126460716.html

В Крыму ответили на скандальную ситуацию с русским кладбищем во Франции

В Крыму ответили на скандальную ситуацию с русским кладбищем во Франции - РИА Новости Крым, 19.01.2023

В Крыму ответили на скандальную ситуацию с русским кладбищем во Франции

В условиях разгула русофобии во Франции под угрозой оказались могилы россиян, в том числе выдающихся личностей, из-за отказа Франции принять от России плату за... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T07:02

2023-01-19T07:02

2023-01-19T07:02

франция

сент женевьев де буа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В условиях разгула русофобии во Франции под угрозой оказались могилы россиян, в том числе выдающихся личностей, из-за отказа Франции принять от России плату за уход по давнему соглашению. В Крыму, где захоронены десятки тысяч французов, мстить за дела их потомков, способных на такую подлость, не будут. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, какие еще мнения есть в Крыму о сложившейся ситуации.Отказ от денегРанее из французской прессы стало известно, что город Сент-Женевьев-де-Буа отказался принять от России оплату аренды мест на одноименном, самом большом во Франции русском кладбище, где захоронены 15 тысяч человек, в том числе выдающиеся личности.В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище>>Среди них: писатель Иван Бунин, поэты Александр Галич и Зинаида Гиппиус, художник Константин Коровин, режиссер Андрей Тарковский, артисты балета Сергей Лифарь и Рудольф Нуреев и другие. Здесь покоятся, эмигранты разных волн, представители дворянства и военных кругов.Подобный инцидент – первый с момента подписания с Москвой соответствующего соглашения в 2005 году. Согласно ему, РФ оплачивает аренду мест на кладбище во Франции, где захоронены люди без родственников.В мэрии Сен-Женевьев-де-Буа сообщили РИА Новости, что отказались принимать от РФ оплату по причине "исключительного международного контекста". И заверили, что конфликт "не будет предлогом для подрыва долга памяти и уважения к умершим, независимо от их национальности".Захарова: вопиющая бесчеловечностьОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение французских властей прекратить сотрудничество с Россией по вопросу сохранения и восстановления кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, "вопиющей бесчеловечной безнравственностью".В посольстве России во Франции заявили, что пока "вопрос оплаты отложен" и "на данном этапе речи о сносе могил не идет". Но выразили "глубокую обеспокоенность нездоровой ситуацией, складывающейся вокруг "знакового для любого русского человека кладбища".По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, проблема временна и локальна, так как коснулась примерно 200 могил людей, у которых нет наследников, из 5 200 с лишним на этом русском некрополе. "Думаю, что и российский бизнес не останется в стороне, раз уж "официальные" и "правительственные" деньги не проходят", – заметил он, комментируя ситуацию в своем ТГ-канале.Из Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдат>>По мнению главы комитета по уходу и сохранению могил на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа Николая Лопухина, которое он высказал "РГ", если "ситуация не изменится, проблема станет по-настоящему угрожающей позже, когда надо будет пролонгировать аренду захоронений на 30, 40, 50 лет". По его словам, пока нужны "не очень большие деньги", 10-15 тысяч евро, которых хватит, чтобы продлить аренду чуть более 20 мест на 10 лет. Но потом будут "совсем другие суммы".При этом уже сейчас под угрозой сохранность многих могил Сент-Женевьев-де-Буа – есть опасность, что некоторые просто разрушатся. По словам Лопухина, согласно проведенной несколькими годами ранее инвентаризации, почти половина захоронений здесь нуждается в восстановлении: они в ветхом и даже аварийном состоянии.Мертвецам мстить не будем - КонстантиновПо мнению главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, виной всему – "разгул русофобии", в условиях которой "бывшие партнеры буквально шарахаются от денег из России"."В страхе вызвать недовольство заокеанского Шерхана, они поджимают хвост и оказываются способны на любую подлость. В результате под угрозой оказались захоронения тех, кто в разные исторические эпохи вынужден был покинуть Родину и нашел последнее упокоение на чужбине... Их мертвецам мы за это мстить не собираемся. А вот им — не забудем", – написал Константинов в своем Telegram-канале.Он напомнил, что в Крыму захоронено около 28 тысяч французов, погибших здесь в годы Крымской войны в 1854 –1855 гг. И расположенное в Севастополе французское кладбище делегации из Франции посещали не раз. В том числе в 2015-2016 годах, то есть после воссоединения Крыма с Россией.Вычеркнуть из истории мировые именаПо словам советника главы парламента Крыма, историка Светланы Савченко, сложившаяся ситуация – "шизофреническая", и это "факт, мимо которого пройти нельзя"."Когда многие могилы там начали приходить в упадок – не осталось людей, которые за ними бы ухаживали, президенту доложили об этой ситуации, он принял решение, и российское государство взяло на себя уход и присмотр... То есть уже один раз стояли на волоске, и ситуация была решена. Но в этот раз – совсем другое: у России не берут деньги и рассказывают, что мы их не даем. Это ситуация, извините, шизофреническая", – сказала Савченко.Потомки крымских греков против строительства на кладбище в Балаклаве>>"С одной стороны за этим стоит совершенно политический ход – наказать Россию. С другой – это ход, который обнажает их истинное лицо. Просто еще раз мы должны понимать, с кем имеем дело. Они в очередной раз пытаются нас вычеркнуть из истории. В ответ на такие вещи нельзя молчать, потому что речь идет о достоинстве нашей цивилизации, культуры", – добавила историк. Савченко подчеркнула, что речь идет о могилах людей, которые являются "не просто достоянием истории России – это мировые имена". Многие из них тесно связаны с Крымом. В частности, литераторы Бунин и Мережковский, живописец Коровин. Севастополь и его кладбищаДиректор НКО "Фонд истории, культуры и развития Севастополя" Михаил Юрлов считает, что произошедшая "акция антироссийского характера очевидно не служит развитию международных отношений". Но уверен, что все нормализуется. Иначе русский некрополь рискует исчезнуть."Потому что если не финансировать содержание российских захоронений во Франции, то они скорее всего придут в упадок, что неоднократно подтверждалось историей в других местах", – сказал Юрлов.Одно из таких мест – Севастополь, считает он, где состояние иностранных кладбищ, в частности французского и британского, хоть и поддерживается сегодня силами неравнодушных местных общественников и наследников за рубежом, требует гораздо большего внимания. "После Второй мировой войны и то, и другое кладбище пришли в упадок... Финансирования постоянного, которое было до войны, ни со стороны англичан, ни со стороны французов не было восстановлено. В этой связи, конечно, содержать эти кладбища весьма и весьма сложно... Все это в основном частные инициативы", — заметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе перезахоронили останки французских солдат>>Французы сравнили Крым при Украине и России>>Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России>>

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сент женевьев де буа

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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