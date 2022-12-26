https://crimea.ria.ru/20221226/v-sevastopole-troe-detey-razgromili-nadgrobiya-na-bratskom-kladbische-1126137935.html

В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище

В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище - РИА Новости Крым, 26.12.2022

В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище

Уголовное дело возбуждено в Севастополе за надругательство над местами захоронения на Братском кладбище, сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T12:19

2022-12-26T12:19

2022-12-26T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Севастополе за надругательство над местами захоронения на Братском кладбище, сообщили в полиции города.Информация о том, что неизвестные повредили памятные надгробия, поступила в дежурную часть 7 декабря около полудня. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила повреждение более десяти могильных сооружений.Возбуждено уголовное дело, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:13-я ходка: в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище и попалисьИзбил женщину, ограбил дом: в Крыму попался рецидивист с 30-летним стажемКрымчанин до смерти избил приятеля на кладбище Армянска

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2022

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