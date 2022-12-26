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В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище
В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище - РИА Новости Крым, 26.12.2022
В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище
Уголовное дело возбуждено в Севастополе за надругательство над местами захоронения на Братском кладбище, сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T12:19
2022-12-26T12:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Севастополе за надругательство над местами захоронения на Братском кладбище, сообщили в полиции города.Информация о том, что неизвестные повредили памятные надгробия, поступила в дежурную часть 7 декабря около полудня. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила повреждение более десяти могильных сооружений.Возбуждено уголовное дело, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:13-я ходка: в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище и попалисьИзбил женщину, ограбил дом: в Крыму попался рецидивист с 30-летним стажемКрымчанин до смерти избил приятеля на кладбище Армянска
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5
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96
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новости крыма, крым, севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, вандализм
В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище

В Севастополе трое детей разгромили Братское кладбище – возбуждено дело

12:19 26.12.2022
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище
В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Севастополе за надругательство над местами захоронения на Братском кладбище, сообщили в полиции города.
Информация о том, что неизвестные повредили памятные надгробия, поступила в дежурную часть 7 декабря около полудня. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила повреждение более десяти могильных сооружений.
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище
В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
В Севастополе трое детей разгромили надгробия на Братском кладбище
"На данный момент полицейскими установлена причастность к инциденту троих несовершеннолетних возрастом от 11 до 12 лет. С несовершеннолетними и их родителями проведены беседы. Рассматривается вопрос о постановке школьников на профилактический учет", - проинформировали в полиции.
Возбуждено уголовное дело, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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