https://crimea.ria.ru/20221219/13-ya-khodka-v-sevastopole-gastrolery-obokrali-kladbische-i-popalis-1125993906.html

13-я ходка: в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище и попались

13-я ходка: в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище и попались - РИА Новости Крым, 19.12.2022

13-я ходка: в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище и попались

В Севастополе по подозрению в краже электроинструментов из здания администрации Братского кладбища задержаны 31-летний рецидивист с двенадцатью судимостями за... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T15:51

2022-12-19T15:51

2022-12-19T15:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе по подозрению в краже электроинструментов из здания администрации Братского кладбища задержаны 31-летний рецидивист с двенадцатью судимостями за кражи, грабежи и угоны и его 61-летний знакомый, прибывшие в город из Вологды. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской полиции.Кража на кладбищеПо данным правоохранителей, захватив подручные инструменты, ночью злоумышленники отправились к зданию администрации кладбища, отогнули решетку, разбили окно, совершили кражу и скрылись. Преступной добычей криминальных "гастролеров" стали электрические инструменты стоимостью 30 тысяч рублей.Украл, выпил — в тюрьмуУкраденное имущество злоумышленники сдали в комиссионные магазины, на "заработанное" купили спиртное и закуску. Однако позже были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Часть похищенных инструментов у них изъяли."В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже, им грозит до пяти лет лишения свободы. Фигуранты задержаны", — уточнили в полиции Севастополя.Ранее рецидивист из Москвы попался на угоне "копейки" в Крыму. Злоумышленник был задержан, прежде, чем сумел уехать от места преступления. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму серийный вор выносил из магазинов кассовые аппаратыВ Симферополе поймали серийного автомобильного вора-рецидивистаИзбил женщину, ограбил дом: в Крыму попался рецидивист с 30-летним стажем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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