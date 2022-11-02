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В Симферополе поймали серийного автомобильного вора-рецидивиста - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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В Симферополе поймали серийного автомобильного вора-рецидивиста
В Симферополе поймали серийного автомобильного вора-рецидивиста - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В Симферополе поймали серийного автомобильного вора-рецидивиста
24-летний житель Симферополя задержан по подозрению в серии автомобильных краж, в содеянном он признался и может на пять лет лишиться свободы, сообщает... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T13:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. 24-летний житель Симферополя задержан по подозрению в серии автомобильных краж, в содеянном он признался и может на пять лет лишиться свободы, сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным пресс-службы, в течение нескольких дней с заявлениями о кражах из автомобилей в полицию по очереди пришли трое граждан 23, 31 и 60 лет. Во всех случаях кражи совершались ночью из припаркованных около домов машин. Общая сумма ущерба составила 77 тыс. рублей. Вскоре оперативники задержали подозреваемого — 24-летнего симферопольца:Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. За кражи злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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мвд по республике крым, крым, происшествия
В Симферополе поймали серийного автомобильного вора-рецидивиста

Житель крымской столицы задержан по подозрению в серии краж из автомобилей

13:54 02.11.2022 (обновлено: 14:51 02.11.2022)
 
© Depositphotos.com DjedzuraВзлом автомобиля
Взлом автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Depositphotos.com Djedzura
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. 24-летний житель Симферополя задержан по подозрению в серии автомобильных краж, в содеянном он признался и может на пять лет лишиться свободы, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным пресс-службы, в течение нескольких дней с заявлениями о кражах из автомобилей в полицию по очереди пришли трое граждан 23, 31 и 60 лет. Во всех случаях кражи совершались ночью из припаркованных около домов машин. Общая сумма ущерба составила 77 тыс. рублей. Вскоре оперативники задержали подозреваемого — 24-летнего симферопольца:

"Несмотря на молодой возраст, парень уже дважды был осужден за совершение краж личного имущества граждан и в настоящее время имеет непогашенную судимость. Злоумышленник дал признательные показания и написал явку с повинной. Также он рассказал, что похищенное сбывал незнакомым людям, а полученные средства тратил на собственные нужды. Часть похищенного имущества была изъята по месту жительства подозреваемого и возвращена законным владельцам", - сообщили в полиции.

Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. За кражи злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
МВД по Республике КрымКрымПроисшествия
 
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