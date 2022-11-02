https://crimea.ria.ru/20221102/v-simferopole-poymali-seriynogo-avtomobilnogo-vora-retsidivista-1125208754.html

В Симферополе поймали серийного автомобильного вора-рецидивиста

В Симферополе поймали серийного автомобильного вора-рецидивиста - РИА Новости Крым, 02.11.2022

В Симферополе поймали серийного автомобильного вора-рецидивиста

24-летний житель Симферополя задержан по подозрению в серии автомобильных краж, в содеянном он признался и может на пять лет лишиться свободы, сообщает... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T13:54

2022-11-02T13:54

2022-11-02T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. 24-летний житель Симферополя задержан по подозрению в серии автомобильных краж, в содеянном он признался и может на пять лет лишиться свободы, сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным пресс-службы, в течение нескольких дней с заявлениями о кражах из автомобилей в полицию по очереди пришли трое граждан 23, 31 и 60 лет. Во всех случаях кражи совершались ночью из припаркованных около домов машин. Общая сумма ущерба составила 77 тыс. рублей. Вскоре оперативники задержали подозреваемого — 24-летнего симферопольца:Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. За кражи злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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