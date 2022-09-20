https://crimea.ria.ru/20220920/retsidivist-iz-moskvy-popalsya-na-ugone-kopeyki-v-krymu-1124558879.html
Рецидивист из Москвы попался на угоне "копейки" в Крыму
Рецидивист из Москвы попался на угоне "копейки" в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Рецидивист из Москвы попался на угоне "копейки" в Крыму
В Евпатории за угон автомобиля задержали 24-летнего жителя Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T12:05
2022-09-20T12:05
2022-09-20T12:05
происшествия
евпатория
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории за угон автомобиля задержали 24-летнего жителя Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.С сообщением о попытке угона машины в полицию обратилась жительница Евпатории. По ее словам, неизвестный во дворе дома пытался завести припаркованный ВАЗ 2101. Прибывшие на место правоохранители оперативно задержали молодого человека.Полицейские нашли законного владельца транспортного средства, который написал заявление об угоне. По словам хозяина, у автомобиля неисправны двери и замок зажигания, а охранная сигнализация отсутствует. Машина благополучно вернулась к владельцу.Возбуждено уголовное дело. За попытку угона задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.
https://crimea.ria.ru/20220818/v-sevastopole-na-trasse-tavrida-usilen-kontrol-za-avtomobilyami-1124209950.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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происшествия, евпатория, мвд по республике крым
Рецидивист из Москвы попался на угоне "копейки" в Крыму
В Евпатории на угоне сломанного ВАЗа попался 24-летний житель Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории за угон автомобиля задержали 24-летнего жителя Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
С сообщением о попытке угона машины в полицию обратилась жительница Евпатории. По ее словам, неизвестный во дворе дома пытался завести припаркованный ВАЗ 2101. Прибывшие на место правоохранители оперативно задержали молодого человека.
"На месте происшествия полицейские выяснили, что действительно документов и ключей от авто у задержанного не имелось. Парню удалось, взломав замок зажигания, завести автомобиль и немного отъехать. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 24-летний житель Москвы, он сознался в содеянном", - добавили в МВД.
Полицейские нашли законного владельца транспортного средства, который написал заявление об угоне. По словам хозяина, у автомобиля неисправны двери и замок зажигания, а охранная сигнализация отсутствует. Машина благополучно вернулась к владельцу.
Возбуждено уголовное дело. За попытку угона задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.