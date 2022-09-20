https://crimea.ria.ru/20220920/retsidivist-iz-moskvy-popalsya-na-ugone-kopeyki-v-krymu-1124558879.html

Рецидивист из Москвы попался на угоне "копейки" в Крыму

Рецидивист из Москвы попался на угоне "копейки" в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Рецидивист из Москвы попался на угоне "копейки" в Крыму

В Евпатории за угон автомобиля задержали 24-летнего жителя Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T12:05

2022-09-20T12:05

2022-09-20T12:05

происшествия

евпатория

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории за угон автомобиля задержали 24-летнего жителя Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.С сообщением о попытке угона машины в полицию обратилась жительница Евпатории. По ее словам, неизвестный во дворе дома пытался завести припаркованный ВАЗ 2101. Прибывшие на место правоохранители оперативно задержали молодого человека.Полицейские нашли законного владельца транспортного средства, который написал заявление об угоне. По словам хозяина, у автомобиля неисправны двери и замок зажигания, а охранная сигнализация отсутствует. Машина благополучно вернулась к владельцу.Возбуждено уголовное дело. За попытку угона задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

https://crimea.ria.ru/20220818/v-sevastopole-na-trasse-tavrida-usilen-kontrol-za-avtomobilyami-1124209950.html

евпатория

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2022

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происшествия, евпатория, мвд по республике крым