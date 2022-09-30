https://crimea.ria.ru/20220930/v-krymu-seriynyy-vor-retsidivist-vynosil-iz-magazinov-kassovye-apparaty-1124672344.html

В Крыму серийный вор выносил из магазинов кассовые аппараты

В Крыму серийный вор выносил из магазинов кассовые аппараты - РИА Новости Крым, 30.09.2022

В Крыму серийный вор выносил из магазинов кассовые аппараты

Правоохранители задержали в Симферополе серийного магазинного вора-рецидивиста, который выносил из магазинов кассовые аппараты с деньгами и другое имущество. Об РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T11:34

2022-09-30T11:34

2022-09-30T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали в Симферополе серийного магазинного вора-рецидивиста, который выносил из магазинов кассовые аппараты с деньгами и другое имущество. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным ведомства, правоохранители получили от владельцев магазинов сразу пять аналогичных заявлений о кражах – все были совершены в сентябре. Общая сумма похищенного оставила 70 тыс. рублей. Собрав улики, полицейские оперативно разыскали подозреваемого:"32-летний ранее судимый за кражи симферополец во всем признался и рассказал, что каждый раз действовал по одной и той же схеме и только ночью, чтобы остаться незамеченным. Украденные деньги уже потратил, а похищенное имущество продал", - уточнили в пресс-службе.В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за кражи, совершенные с незаконным проникновением в помещение. Задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220801/krymchanin-obvorovyval-mecheti-radi-pokupki-dorogoy-odezhdy-1124023477.html

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