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В Крыму серийный вор выносил из магазинов кассовые аппараты - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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В Крыму серийный вор выносил из магазинов кассовые аппараты
В Крыму серийный вор выносил из магазинов кассовые аппараты - РИА Новости Крым, 30.09.2022
В Крыму серийный вор выносил из магазинов кассовые аппараты
Правоохранители задержали в Симферополе серийного магазинного вора-рецидивиста, который выносил из магазинов кассовые аппараты с деньгами и другое имущество. Об РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T11:34
2022-09-30T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали в Симферополе серийного магазинного вора-рецидивиста, который выносил из магазинов кассовые аппараты с деньгами и другое имущество. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным ведомства, правоохранители получили от владельцев магазинов сразу пять аналогичных заявлений о кражах – все были совершены в сентябре. Общая сумма похищенного оставила 70 тыс. рублей. Собрав улики, полицейские оперативно разыскали подозреваемого:"32-летний ранее судимый за кражи симферополец во всем признался и рассказал, что каждый раз действовал по одной и той же схеме и только ночью, чтобы остаться незамеченным. Украденные деньги уже потратил, а похищенное имущество продал", - уточнили в пресс-службе.В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за кражи, совершенные с незаконным проникновением в помещение. Задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220801/krymchanin-obvorovyval-mecheti-radi-pokupki-dorogoy-odezhdy-1124023477.html
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РИА Новости Крым
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крым, мвд по республике крым, происшествия
В Крыму серийный вор выносил из магазинов кассовые аппараты

В Симферополе пойман серийный магазинный вор, ему грозит пять лет тюрьмы

11:34 30.09.2022 (обновлено: 11:36 30.09.2022)
 
© Dmitry MakeevНаручники
Наручники
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали в Симферополе серийного магазинного вора-рецидивиста, который выносил из магазинов кассовые аппараты с деньгами и другое имущество. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, правоохранители получили от владельцев магазинов сразу пять аналогичных заявлений о кражах – все были совершены в сентябре. Общая сумма похищенного оставила 70 тыс. рублей. Собрав улики, полицейские оперативно разыскали подозреваемого:
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"32-летний ранее судимый за кражи симферополец во всем признался и рассказал, что каждый раз действовал по одной и той же схеме и только ночью, чтобы остаться незамеченным. Украденные деньги уже потратил, а похищенное имущество продал", - уточнили в пресс-службе.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за кражи, совершенные с незаконным проникновением в помещение. Задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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