https://crimea.ria.ru/20221114/krymchanin-do-smerti-izbil-priyatelya-na-kladbische-armyanska-1125357969.html

Крымчанин до смерти избил приятеля на кладбище Армянска

Крымчанин до смерти избил приятеля на кладбище Армянска - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Крымчанин до смерти избил приятеля на кладбище Армянска

Крымчанина осудили к 5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому, который впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T12:53

2022-11-14T12:53

2022-11-14T12:53

прокуратура республики крым

армянск

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Крымчанина осудили к 5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому, который впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщила республиканская прокуратура.Мужчина признан виновным по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека".Затем подсудимый бил уже лежавшего на земле приятеля ногой и пластмассовой трубой с металлической табличкой. После случившегося злоумышленник с места происшествия скрылся. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении.Суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

https://crimea.ria.ru/20220922/zhitel-kryma-ubil-znakomogo-i-26-let-pryatalsya-v-krasnoyarskom-krae-1124583797.html

армянск

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2022

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прокуратура республики крым, армянск, происшествия