https://crimea.ria.ru/20221114/krymchanin-do-smerti-izbil-priyatelya-na-kladbische-armyanska-1125357969.html
Крымчанин до смерти избил приятеля на кладбище Армянска
Крымчанин до смерти избил приятеля на кладбище Армянска - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Крымчанин до смерти избил приятеля на кладбище Армянска
Крымчанина осудили к 5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому, который впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T12:53
2022-11-14T12:53
2022-11-14T12:53
прокуратура республики крым
армянск
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Крымчанина осудили к 5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому, который впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщила республиканская прокуратура.Мужчина признан виновным по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека".Затем подсудимый бил уже лежавшего на земле приятеля ногой и пластмассовой трубой с металлической табличкой. После случившегося злоумышленник с места происшествия скрылся. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении.Суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
https://crimea.ria.ru/20220922/zhitel-kryma-ubil-znakomogo-i-26-let-pryatalsya-v-krasnoyarskom-krae-1124583797.html
армянск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, армянск, происшествия
Крымчанин до смерти избил приятеля на кладбище Армянска
В Крыму осудили мужчину до смерти избившего приятеля на кладбище
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Крымчанина осудили к 5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому, который впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщила республиканская прокуратура.
Мужчина признан виновным по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"В суде установлено, что подсудимый в мае 2022 года на территории кладбища в Армянске при конфликте со своим знакомым нанес ему несколько ударов кулаком в область головы. От этого последний упал и ударился затылком о бетонную поверхность", – уточняет ведомство.
Затем подсудимый бил уже лежавшего на земле приятеля ногой и пластмассовой трубой с металлической табличкой. После случившегося злоумышленник с места происшествия скрылся. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении.
Суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.