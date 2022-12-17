Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России
Французы в Крыму заявили о поддержке СВО и желании получить гражданство России
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВручение паспорта
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Член Союза дворян в Париже, доктор медицины Михаил Виноградов во время своего визита в Крым выразил поддержку специальной военной операции и сообщил о подаче документов на российское гражданство.
Делегация соотечественников из Франции находится в эти дни в Крыму. В ее составе - председатель "Российского общества Красного креста" граф Сергей Капнист и потомок первого историка-краеведа Феодосии дворянин Михаил Виноградов. Приезд организован по программе "Я и Россия связаны судьбой".
"Русская душа — ее вынуть нельзя. Это то, что нам передали наши предки. Я подал просьбу о гражданстве в марте, после начала спецоперации, чтобы поддержать и показать, что я на этой стороне. И написал Владимиру Владимировичу Путину через посольство, со всеми ходатайствами", — рассказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам руководителя проекта "Культура малой Родины" Светланы Гевчук, содействие Михаилу Виноградову в подаче документов оказал глава республики Крым Сергей Аксенов. Он направил ходатайство президенту России о получении гражданства. Сейчас оно на рассмотрении. А второй представитель французской делегации - вице-председатель Союза Дворян в Париже Сергей Капнист - получил российское гражданство в прошлом году.
Как отметил председатель Комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, возможность получения гражданства РФ помогает консолидироваться и укрепить позиции России в мире, создать мощные российские диаспоры за пределами нашей страны.
"Ваш приезд в Крым – это мужественный поступок. И я понимаю, что получение российского гражданства – это не просто ваше желание, это стремление выразить солидарность и поддержку всему русскому миру, который сегодня сражается с фашизмом. Убежден, что наши связи будут укрепляться и вы еще не раз приедете на полуостров", — добавил он.
Как сообщалось, в Крыму в этом году побывали 26 иностранных делегаций, в том числе из Болгарии, Армении, Греции и других стран. В их состав вошли лидеры общественного мнения, экс-депутаты и другие представители стран, которые не только пообщались с членами своих этнических общин, но и наладили отношения с представителями других национально-культурных автономий Крыма.
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