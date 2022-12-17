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Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России
Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России
Член Союза дворян в Париже, доктор медицины Михаил Виноградов во время своего визита в Крым выразил поддержку специальной военной операции и сообщил о подаче... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T08:23
2022-12-17T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Член Союза дворян в Париже, доктор медицины Михаил Виноградов во время своего визита в Крым выразил поддержку специальной военной операции и сообщил о подаче документов на российское гражданство.Делегация соотечественников из Франции находится в эти дни в Крыму. В ее составе - председатель "Российского общества Красного креста" граф Сергей Капнист и потомок первого историка-краеведа Феодосии дворянин Михаил Виноградов. Приезд организован по программе "Я и Россия связаны судьбой".По словам руководителя проекта "Культура малой Родины" Светланы Гевчук, содействие Михаилу Виноградову в подаче документов оказал глава республики Крым Сергей Аксенов. Он направил ходатайство президенту России о получении гражданства. Сейчас оно на рассмотрении. А второй представитель французской делегации - вице-председатель Союза Дворян в Париже Сергей Капнист - получил российское гражданство в прошлом году.Как отметил председатель Комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, возможность получения гражданства РФ помогает консолидироваться и укрепить позиции России в мире, создать мощные российские диаспоры за пределами нашей страны.Как сообщалось, в Крыму в этом году побывали 26 иностранных делегаций, в том числе из Болгарии, Армении, Греции и других стран. В их состав вошли лидеры общественного мнения, экс-депутаты и другие представители стран, которые не только пообщались с членами своих этнических общин, но и наладили отношения с представителями других национально-культурных автономий Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир чистой лжи: Граф Капнист об Украине и европейской пропагандеМария Капнист: крымская сказка ведьмы всея СоюзаГраф Сергей Капнист: во Франции иначе стали относиться к Крыму
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крым, франция, россия, политика, государственный совет рк (госсовет), юрий гемпель, общество, новости, новости крыма
Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России

Французы в Крыму заявили о поддержке СВО и желании получить гражданство России

08:23 17.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВручение паспорта
Вручение паспорта - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Член Союза дворян в Париже, доктор медицины Михаил Виноградов во время своего визита в Крым выразил поддержку специальной военной операции и сообщил о подаче документов на российское гражданство.
Делегация соотечественников из Франции находится в эти дни в Крыму. В ее составе - председатель "Российского общества Красного креста" граф Сергей Капнист и потомок первого историка-краеведа Феодосии дворянин Михаил Виноградов. Приезд организован по программе "Я и Россия связаны судьбой".

"Русская душа — ее вынуть нельзя. Это то, что нам передали наши предки. Я подал просьбу о гражданстве в марте, после начала спецоперации, чтобы поддержать и показать, что я на этой стороне. И написал Владимиру Владимировичу Путину через посольство, со всеми ходатайствами", — рассказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.

По словам руководителя проекта "Культура малой Родины" Светланы Гевчук, содействие Михаилу Виноградову в подаче документов оказал глава республики Крым Сергей Аксенов. Он направил ходатайство президенту России о получении гражданства. Сейчас оно на рассмотрении. А второй представитель французской делегации - вице-председатель Союза Дворян в Париже Сергей Капнист - получил российское гражданство в прошлом году.
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Вчера, 17:24Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Как отметил председатель Комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, возможность получения гражданства РФ помогает консолидироваться и укрепить позиции России в мире, создать мощные российские диаспоры за пределами нашей страны.

"Ваш приезд в Крым – это мужественный поступок. И я понимаю, что получение российского гражданства – это не просто ваше желание, это стремление выразить солидарность и поддержку всему русскому миру, который сегодня сражается с фашизмом. Убежден, что наши связи будут укрепляться и вы еще не раз приедете на полуостров", — добавил он.

Как сообщалось, в Крыму в этом году побывали 26 иностранных делегаций, в том числе из Болгарии, Армении, Греции и других стран. В их состав вошли лидеры общественного мнения, экс-депутаты и другие представители стран, которые не только пообщались с членами своих этнических общин, но и наладили отношения с представителями других национально-культурных автономий Крыма.
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