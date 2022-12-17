https://crimea.ria.ru/20221217/frantsuzy-v-krymu-otkrovenno-rasskazali-pochemu-khotyat-grazhdanstvo-rossii-1125944477.html

Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России

Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России

Член Союза дворян в Париже, доктор медицины Михаил Виноградов во время своего визита в Крым выразил поддержку специальной военной операции и сообщил о подаче... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T08:23

2022-12-17T08:23

2022-12-17T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Член Союза дворян в Париже, доктор медицины Михаил Виноградов во время своего визита в Крым выразил поддержку специальной военной операции и сообщил о подаче документов на российское гражданство.Делегация соотечественников из Франции находится в эти дни в Крыму. В ее составе - председатель "Российского общества Красного креста" граф Сергей Капнист и потомок первого историка-краеведа Феодосии дворянин Михаил Виноградов. Приезд организован по программе "Я и Россия связаны судьбой".По словам руководителя проекта "Культура малой Родины" Светланы Гевчук, содействие Михаилу Виноградову в подаче документов оказал глава республики Крым Сергей Аксенов. Он направил ходатайство президенту России о получении гражданства. Сейчас оно на рассмотрении. А второй представитель французской делегации - вице-председатель Союза Дворян в Париже Сергей Капнист - получил российское гражданство в прошлом году.Как отметил председатель Комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, возможность получения гражданства РФ помогает консолидироваться и укрепить позиции России в мире, создать мощные российские диаспоры за пределами нашей страны.Как сообщалось, в Крыму в этом году побывали 26 иностранных делегаций, в том числе из Болгарии, Армении, Греции и других стран. В их состав вошли лидеры общественного мнения, экс-депутаты и другие представители стран, которые не только пообщались с членами своих этнических общин, но и наладили отношения с представителями других национально-культурных автономий Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир чистой лжи: Граф Капнист об Украине и европейской пропагандеМария Капнист: крымская сказка ведьмы всея СоюзаГраф Сергей Капнист: во Франции иначе стали относиться к Крыму

https://crimea.ria.ru/20221216/frantsuzy-sravnili-krym-pri-ukraine-i-rossii-1125944155.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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