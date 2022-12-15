https://crimea.ria.ru/20221215/mir-chistoy-lzhi-graf-kapnist-ob-ukraine-i-evropeyskoy-propagande-1125913948.html

Мир чистой лжи: Граф Капнист об Украине и европейской пропаганде

Мир чистой лжи: Граф Капнист об Украине и европейской пропаганде - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Мир чистой лжи: Граф Капнист об Украине и европейской пропаганде

Потомки русских дворян во Франции поддерживают специальную военную операцию на Украине и организуют гуманитарную поездку на Донбасс, чтобы оказывать медицинскую РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T17:52

2022-12-15T17:52

2022-12-15T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Потомки русских дворян во Франции поддерживают специальную военную операцию на Украине и организуют гуманитарную поездку на Донбасс, чтобы оказывать медицинскую помощь раненым и всем нуждающимся. Об этом РИА Новости Крым рассказал общественный деятель, председатель "Российского общества Красного Креста", член-учредитель Координационного совета российских соотечественников во Франции, граф Сергей Капнист.15 декабря в Крым прибыла Делегация соотечественников из Франции для участия в программе "Я и Россия связаны судьбой". Четырехдневная программа открылась в Феодосии заседанием круглого стола и презентацией краеведческой книги "Василий Виноградов. Моя древняя Феодосия" — о первом историке-краеведе Феодосии и связи русских эмигрантов с исторической Родиной. В составе делегации вместе с графом Сергеем Капнистом на родину своих предков прибыл член Союза дворян в Париже, потомок краеведа Василия Ксенофонтовича Виноградова Михаил Виноградов.Мир чистой лжи"Во Франции Россию не понимают или понимают плохо. В этом и беда. Мы — потомки русского расселения, которые чувствуют все причины происходящего гораздо глубже и стараются играть какую-то транслирующую роль. Однако в целом французы сейчас скорее негативно относится к событиям. Потому что общество находится под влиянием массовой пропаганды, мира чистой лжи", — передает граф французские настроения.Специальная военная операция по его мнению — необходимость, рожденная цивилизационным конфликтом России и коллективного Запада, где Россия не только защищает свои коренные интересы, но становится центром создания справедливого многополярного мира. При этом вопрос "цивилизационного примирения" может быть решен только в случае достижения справедливого многополярного мироустройства, к которому стремится Россия.Русская душа"Михаил Борисович Виноградов — врач. Он в отставке, и помогает мне в "Российском обществе Красного Креста", которое я имею честь возглавлять. Поскольку теперь у него намного больше времени, он решил отправиться в Донбасс, чтобы лечить людей. Дальше мы попробуем организовать это направление шире. Пока стараемся сформировать эту идею", — продолжает Капнист.Сам Виноградов на крымской земле впервые : "Мне очень странно, что я хожу по улицам Феодосии, я мало еще гулял, но вся эта семейная история — мой дедушка тут бегал по улицам, мой прадедушка здесь ходил. Это очень странное и удивительное ощущение. Я родился во Франции, но у меня русское воспитание и русская душа. И в марте я попросил российское гражданство, потому что я горд этим. Я хотел как-то выразить свое одобрение тому, что происходит и как-то поддержать Россию. Потому что вся суть этой операции в том, чтобы Россия стала снова Россией", — поясняет он решение поехать на Донбасс.Проект "Я и Россия связаны судьбой" организован к 100-летию окончания гражданской войны и исходу русской армии из Крыма. Как сообщила РИА Новости Крым его куратор Светлана Гевчук, форум станет ежегодным. Издание "Василий Виноградов. Моя древняя Феодосия" создано при поддержке минкультуры РК к годовщине присоединения Крыма к Российской империи. Это коллективная монография научных работников из Москвы, Феодосии и Кисловодска при участии Михаила Виноградова.Читайте также на РИА Новости Крым:Граф Сергей Капнист: во Франции иначе стали относиться к КрымуПотомку русских эмигрантов в Крыму "даже дышится легче"Мария Капнист: крымская сказка ведьмы всея Союза

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феодосия, культура, общество, украина, сво, крым, новости крыма, новости, новые регионы россии