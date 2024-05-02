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В Бахчисарае появится новый парк - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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В Бахчисарае появится новый парк
В Бахчисарае появится новый парк - РИА Новости Крым, 02.05.2024
В Бахчисарае появится новый парк
Новый парк появится в районе улицы Гагарина в Бахчисарае в рамках программы "Комфортная городская среда". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T17:03
2024-05-02T17:03
радио "спутник в крыму"
крым
бахчисарай
дмитрий скобликов
благоустройство
реализация нацпроектов в крыму
общество
новости крыма
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Новый парк появится в районе улицы Гагарина в Бахчисарае в рамках программы "Комфортная городская среда". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.Территория для благоустройства была выбрана по итогам голосования, которое завершилось 30 апреля, сказал Скобликов.По его словам, расположенный здесь микрорайон довольно большой, при этом находится на достаточном удалении от других уже благоустроенных территорий, поэтому новое комфортное общественное пространство очень необходимо местным жителям.В этом году, по словам Скобликова, рассчитывают разработать проектную документацию на благоустройство парка, получить положительное заключение экспертизы и заключить контракт. А работы начнутся уже в следующем году, в зависимости от погоды, уточнил глава администрации. Кроме того, по словам главы администрации Бахчисарая, в следующем году благоустроят мемориал "Саускан" в Ханском сквере на улице Шмидта. Эта территория была одной из трех, представленных на голосование, и, хотя не выиграла, вниманием ее не обделят, пообещал Скобликов.Что касается третьей территории, за которую голосовали бахчисарайцы, – зоны вдоль улицы Советской до здания поликлиники Бахчисарайской центральной районной больницы, – то ее, возможно, снова подадут на голосование в 2025 году, добавил он.Скобликов также напомнил, что уже два месяца ведутся работы по созданию парка в районе администрации Бахчисарая. Эта территория, с которой начинается старый город, победила в выборе объектов на благоустройство в прошлом году.Голосование за территории, которые будут благоустроены в 2025 году в Бахчисарае, проходило с 15 марта в рамках всероссийского по выбору новых объектов благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда" (создан по решению президента РФ).Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра АлупкиВ Севастополе завершили реставрацию знаменитого монумента "Штык и парус"Ротонда, пруды и спортплощадки: каким будет самый старый парк Симферополя
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крым, бахчисарай, дмитрий скобликов, благоустройство, реализация нацпроектов в крыму, общество, новости крыма, городская среда
В Бахчисарае появится новый парк

В Бахчисарае в 2025 году создадут новый парк в районе улицы Гагарина – мэр

17:03 02.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУлицы Бахчисарая
Улицы Бахчисарая - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Новый парк появится в районе улицы Гагарина в Бахчисарае в рамках программы "Комфортная городская среда". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
Территория для благоустройства была выбрана по итогам голосования, которое завершилось 30 апреля, сказал Скобликов.

"В районе улицы Гагарина определена жителями территория, которая будет благоустроена в 2025 году. Новая парковая зона будет сделана", – уточнил он.

По его словам, расположенный здесь микрорайон довольно большой, при этом находится на достаточном удалении от других уже благоустроенных территорий, поэтому новое комфортное общественное пространство очень необходимо местным жителям.
В этом году, по словам Скобликова, рассчитывают разработать проектную документацию на благоустройство парка, получить положительное заключение экспертизы и заключить контракт. А работы начнутся уже в следующем году, в зависимости от погоды, уточнил глава администрации.
Кроме того, по словам главы администрации Бахчисарая, в следующем году благоустроят мемориал "Саускан" в Ханском сквере на улице Шмидта. Эта территория была одной из трех, представленных на голосование, и, хотя не выиграла, вниманием ее не обделят, пообещал Скобликов.

"Скорее всего, мы мемориальный комплекс сделаем за свои средства, не по линии благоустройства. То есть он тоже будет реализован в следующем году. У нас уже есть примерный план-проект. Тем более, что верхняя часть на том месте уже благоустроена по программе "Комфортная городская среда". Это как раз мемориальный комплекс, выше Ханского дворца", – уточнил Скобликов.

Что касается третьей территории, за которую голосовали бахчисарайцы, – зоны вдоль улицы Советской до здания поликлиники Бахчисарайской центральной районной больницы, – то ее, возможно, снова подадут на голосование в 2025 году, добавил он.
Скобликов также напомнил, что уже два месяца ведутся работы по созданию парка в районе администрации Бахчисарая. Эта территория, с которой начинается старый город, победила в выборе объектов на благоустройство в прошлом году.
Голосование за территории, которые будут благоустроены в 2025 году в Бахчисарае, проходило с 15 марта в рамках всероссийского по выбору новых объектов благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда" (создан по решению президента РФ).
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Радио "Спутник в Крыму"КрымБахчисарайДмитрий СкобликовБлагоустройствоРеализация Нацпроектов в КрымуОбществоНовости КрымаГородская среда
 
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