https://crimea.ria.ru/20240503/kogda-vosstanovyat-povrezhdennuyu-shtormom-naberezhnuyu-v-sudake-1137027464.html

Когда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке

Когда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Когда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке

Поврежденную ноябрьским "штормом века" набережную в Судаке планируется восстановить к середине июня текущего года, на днях туда прибудет техника для бурения... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T20:15

2024-05-03T20:15

2024-05-03T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Поврежденную ноябрьским "штормом века" набережную в Судаке планируется восстановить к середине июня текущего года, на днях туда прибудет техника для бурения скважин под сваи. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Константин Подсевалов.Он уточнил, что на данный момент на набережной Судака в результате шторма разрушены 65 метров подпорной стены. Подсевалов также отметил, что власти и подрядчик находят способы, чтобы заходящая тяжелая техника не повредила гранит, которым вымощена городская набережная.Кроме того, аварийно-восстановительные работы проходят в селе Морское, объем финансирования там составляет 280 млн рублей."Сейчас строители завозят материалы, технику, демонтируют поврежденные конструкции. Мы восстановим дорогу (поврежденный участок трассы Алушта – Судак – ред.) и подпорную стенку в Морском, чтобы организовать проезд по трассе. Думаю, эти работы будут выполнены в ближайшие полгода. Потом будут продолжаться берегоукрепительные работы", – уточнил глава администрации.Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года.Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 получили ранения.Наиболее пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.В марте этого года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк рассказал, что общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составила 68 миллиардов рублей.На ремонт разрушенных стихией берегоукрепительных сооружений по поручению президента РФ было выделено 5,1 млрд рублей. Программа их восстановления рассчитана на три года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Совместно с Роскапстроем в Крыму было определено 69 объектов, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште.Капитальный ремонт за счет республиканского бюджета начат в Судаке, общая сумма составит порядка 60 миллионов рублей. Еще 7 миллионов рублей запланировано на восстановление берега в Героевском в КерчиЧитайте также на РИА Новости Крым:В Судаке приступили к расчистке поврежденной штормами набережнойКрыму компенсируют 3 млрд рублей на устранение последствий "шторма века"В Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой

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