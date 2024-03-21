https://crimea.ria.ru/20240321/krymu-kompensiruyut-3-mlrd-rubley-na-ustranenie-posledstviy-shtorma-veka-1135897072.html

Крыму компенсируют 3 млрд рублей на устранение последствий "шторма века"

Крыму компенсируют 3 млрд рублей на устранение последствий "шторма века" - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Крыму компенсируют 3 млрд рублей на устранение последствий "шторма века"

Правительство РФ направит Крыму 3,2 млрд рублей в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от сильнейшего шторма в ноябре прошлого года... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T15:31

2024-03-21T15:31

2024-03-21T15:31

михаил мишустин

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости

новости крыма

компенсация ущерба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Правительство РФ направит Крыму 3,2 млрд рублей в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от сильнейшего шторма в ноябре прошлого года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Российский премьер напомнил, что в Крыму из-за урагана был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Шторм и сильные дожди вызвали подтопление жилых домов. Стихия затронула свыше 300 тысяч человек. Пострадавшим гражданам выплатили единовременную материальную помощь, а также финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости.Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года.Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали.В 17 регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации.Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Почти 500 крымчан, чье имущество пострадало в результате шторма, в полном объеме получили компенсационные выплаты в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей. Также до конца марта завершится процесс выплаты компенсаций в размере 10 тысяч рублей крымчанам, в домах которых не было электричества больше суток из-за шторма. Эти выплаты полагаются 375 тысячам человек. На эти цели из республиканского бюджета было направлено более 3,3 млрд рублей.Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в интервью РИА Новости Крым сообщил, что суммарный ущерб от шторма составил 68 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят набережную Судака после штормаПострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонтаЕще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости, новости крыма, компенсация ущерба, правительство россии, соцзащита, общество