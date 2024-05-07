https://crimea.ria.ru/20240507/svechi-pamyati-zazhgli-v-krymu-1137113528.html
"Свечи памяти" зажгли в Крыму
"Свечи памяти" зажгли в Крыму - РИА Новости Крым, 07.05.2024
"Свечи памяти" зажгли в Крыму
В преддверии 79-й годовщины Великой Победы на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный" под Симферополем прошла традиционная РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T21:26
2024-05-07T21:26
2024-05-07T21:57
симферополь
концлагерь "красный"
свеча памяти
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В преддверии 79-й годовщины Великой Победы на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный" под Симферополем прошла традиционная акция "Свеча памяти".Истории узников "Красного"Республиканская акция проходит ежегодно и стала частью международной, объединяющей добровольцев, которые хотят сохранить память о трагических, но вместе с тем героических страницах истории Отечества. В этом году на территории мемориального комплекса устроили театрализованное представление. От имени узников концлагеря артисты рассказали истории реальных людей, переживших ужасы фашизма.Присутствующие почтили память павших земляков минутой молчания, у стены памяти зажгли свечи и возложили цветы."Картофельный городок"Также во вторник церемония возложения цветов состоялась у памятного знака на территории мемориального сквера на месте лагеря для военнопленных "Картофельный городок" в Симферополе, сообщил в своем ТГ-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов. Сквер был создан по инициативе Госсовета РК при поддержке попечителей, неравнодушных крымчан, на его территории организован Музей памяти узников лагеря."С момента открытия учреждения в ноябре 2023 года его посетили более тысячи человек, в основном — школьники и студенты. Музей также стал центром для проведения исследовательской, поисковой работы", - отметил Константинов."Красный" — самый крупный в Крыму лагерь смерти, организованный на территории совхоза вблизи Симферополя (поселок Мирное) немецкими оккупационными властями при пособничестве коллаборационистов. До его освобождения Красной армией в 1944 году, в лагере было замучено около 15 тысяч человек — партизан, подпольщиков, членов их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь"Они наши родные": в Крыму люди 80 лет ухаживают за братской могилойКак можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятия
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симферополь, концлагерь "красный", свеча памяти, новости крыма, крым, день победы, память, общество, владимир константинов
"Свечи памяти" зажгли в Крыму
В мемориальном комплексе "Концлагерь "Красный" в Симферополе почтили память жертв фашистов
21:26 07.05.2024 (обновлено: 21:57 07.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В преддверии 79-й годовщины Великой Победы на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный" под Симферополем прошла традиционная акция "Свеча памяти".
Истории узников "Красного"
Республиканская акция проходит ежегодно и стала частью международной, объединяющей добровольцев, которые хотят сохранить память о трагических, но вместе с тем героических страницах истории Отечества.
В этом году на территории мемориального комплекса устроили театрализованное представление. От имени узников концлагеря артисты рассказали истории реальных людей, переживших ужасы фашизма.
Присутствующие почтили память павших земляков минутой молчания, у стены памяти зажгли свечи и возложили цветы.
"Картофельный городок"
Также во вторник церемония возложения цветов состоялась у памятного знака на территории мемориального сквера на месте лагеря для военнопленных "Картофельный городок" в Симферополе, сообщил в своем ТГ-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов. Сквер был создан по инициативе Госсовета РК при поддержке попечителей, неравнодушных крымчан, на его территории организован Музей памяти узников лагеря.
"С момента открытия учреждения в ноябре 2023 года его посетили более тысячи человек, в основном — школьники и студенты. Музей также стал центром для проведения исследовательской, поисковой работы", - отметил Константинов.
"Красный" — самый крупный в Крыму лагерь смерти, организованный на территории совхоза вблизи Симферополя (поселок Мирное) немецкими оккупационными властями при пособничестве коллаборационистов. До его освобождения Красной армией в 1944 году, в лагере было замучено около 15 тысяч человек — партизан, подпольщиков, членов их семей.
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