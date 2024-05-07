Рейтинг@Mail.ru
В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240507/v-krymu-obnaruzheno-bolshe-35-tysyach-ostankov-boytsov-krasnoy-armii-1137107226.html
В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии
В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии
рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T20:16
2024-05-07T20:16
крым
николай шевченко
память
крымская война
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111436/70/1114367034_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_aca2179c2549830ce72863c323a58de7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму с 1964 года, когда в регионе появилось поисковое движение, обнаружено больше 3,5 тысяч останков советских солдат и офицеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.Также он уточнил, что поисковики ведут подсчет тех, кто был обнаружен непосредственно в окопах, в воронках и траншеях. Это где-то три с половиной тысячи (останков – ред.). За тот же период во временных, санитарных захоронениях того времени, было обнаружено еще порядка трех тысяч останков бойцов.Шевченко пояснил, что в годы Великой Отечественной войны, если поле боя оставалось за нашими войсками, советские воины старались захоронить своих погибших."Сил копать особые могилы не было, но находили какие-то большие ямы, складывали аккуратно и это считалось санитарным захоронением. При этом писался определенный рапорт, что в этом месте захоронены такие-то военнослужащие".Ранее сообщалось, что с начала поискового сезона крымским поисковикам удалось обнаружить 25 тел бойцов Красной Армии. Имена троих из них удалось установить. Проводить такую же работу относительно бойцов вражеских армий сейчас невозможно, рассказал Николай Шевченко - на их родине поисковикам из Крыма не предоставляют доступа к архивам.Читайте также на РИА Новости Крым:Поисковики из Крыма массово уходят добровольцами в зону СВООстанки найденного под Керчью бойца передали родственникамПод Феодосией поисковики нашли останки советских солдат
https://crimea.ria.ru/20240507/v-krymu-naydeny-i-identifitsirovany-ostanki-sovetskogo-soldata-iz-abkhazii-1137105334.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111436/70/1114367034_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_4133cca319f2b23b38b0a376178cd74f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, николай шевченко, память, крымская война, общество, новости крыма
В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии

В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков солдат и офицеров Красной Армии

20:16 07.05.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму с 1964 года, когда в регионе появилось поисковое движение, обнаружено больше 3,5 тысяч останков советских солдат и офицеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.

"За годы работы (с 1964 года - ред.) обнаружено всего более 3,5 тысяч останков бойцов и командиров Красной армии, которые погибли в ходе боев на Крымском фронте в разные периоды времени", - рассказал Шевченко.

Также он уточнил, что поисковики ведут подсчет тех, кто был обнаружен непосредственно в окопах, в воронках и траншеях. Это где-то три с половиной тысячи (останков – ред.). За тот же период во временных, санитарных захоронениях того времени, было обнаружено еще порядка трех тысяч останков бойцов.
Шевченко пояснил, что в годы Великой Отечественной войны, если поле боя оставалось за нашими войсками, советские воины старались захоронить своих погибших.
"Сил копать особые могилы не было, но находили какие-то большие ямы, складывали аккуратно и это считалось санитарным захоронением. При этом писался определенный рапорт, что в этом месте захоронены такие-то военнослужащие".
Ранее сообщалось, что с начала поискового сезона крымским поисковикам удалось обнаружить 25 тел бойцов Красной Армии. Имена троих из них удалось установить. Проводить такую же работу относительно бойцов вражеских армий сейчас невозможно, рассказал Николай Шевченко - на их родине поисковикам из Крыма не предоставляют доступа к архивам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поисковики из Крыма массово уходят добровольцами в зону СВО
Останки найденного под Керчью бойца передали родственникам
Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат
Цветы и свечи в память о погибших - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
15:33
В Крыму найдены и идентифицированы останки советского солдата из Абхазии
 
КрымНиколай ШевченкоПамятьКрымская войнаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:26"Свечи памяти" зажгли в Крыму
21:13В Крыму начинается Вахта Памяти
20:41Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО
20:16В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии
19:47Путин подписал Указ о национальных целях развития России
19:40На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь
19:30"Они наши родные": в Крыму люди 80 лет ухаживают за братской могилой
19:05Атаки ВСУ на Донецк и Горловку - ранены пятеро мирных жителей
18:46Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение
18:32Аксенов: крымчане жалуются на качество медицинского обслуживания
18:21Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками
17:55О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России
17:27Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионе
16:57В Севастополе стрельба – власти назвали причину
16:48Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%
16:36В Крыму ожидаются сильные дожди: какой будет погода 9 Мая
16:21Мемориал погибшим красноармейцам восстановлен в Мариуполе
15:57Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы
15:46В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных сил
15:33В Крыму найдены и идентифицированы останки советского солдата из Абхазии
Лента новостейМолния