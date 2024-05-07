https://crimea.ria.ru/20240507/v-krymu-obnaruzheno-bolshe-35-tysyach-ostankov-boytsov-krasnoy-armii-1137107226.html

В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии

В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии

рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко. РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T20:16

2024-05-07T20:16

2024-05-07T20:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму с 1964 года, когда в регионе появилось поисковое движение, обнаружено больше 3,5 тысяч останков советских солдат и офицеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.Также он уточнил, что поисковики ведут подсчет тех, кто был обнаружен непосредственно в окопах, в воронках и траншеях. Это где-то три с половиной тысячи (останков – ред.). За тот же период во временных, санитарных захоронениях того времени, было обнаружено еще порядка трех тысяч останков бойцов.Шевченко пояснил, что в годы Великой Отечественной войны, если поле боя оставалось за нашими войсками, советские воины старались захоронить своих погибших."Сил копать особые могилы не было, но находили какие-то большие ямы, складывали аккуратно и это считалось санитарным захоронением. При этом писался определенный рапорт, что в этом месте захоронены такие-то военнослужащие".Ранее сообщалось, что с начала поискового сезона крымским поисковикам удалось обнаружить 25 тел бойцов Красной Армии. Имена троих из них удалось установить. Проводить такую же работу относительно бойцов вражеских армий сейчас невозможно, рассказал Николай Шевченко - на их родине поисковикам из Крыма не предоставляют доступа к архивам.Читайте также на РИА Новости Крым:Поисковики из Крыма массово уходят добровольцами в зону СВООстанки найденного под Керчью бойца передали родственникамПод Феодосией поисковики нашли останки советских солдат

https://crimea.ria.ru/20240507/v-krymu-naydeny-i-identifitsirovany-ostanki-sovetskogo-soldata-iz-abkhazii-1137105334.html

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