https://crimea.ria.ru/20240229/pod-feodosiey-poiskoviki-nashli-ostanki-sovetskikh-soldat-1135324944.html

Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат

Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат

Останки советских солдат и опознавательный знак одного из них найдены под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T20:38

2024-02-29T20:38

2024-02-29T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Останки советских солдат и опознавательный знак одного из них найдены под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.По информации ведомства, в работах по подъему останков бойцов Великой Отечественной войны под Феодосией участвуют поисковые отряды, в частности, "Ак-Монай" и "Союз наследников традиций Красногвардейского района", а также офицеры Следственного комитета.В середине февраля останки восьми советских бойцов были найдены в поселке Героевка под Керчью после обрушения части берега из-за зимних штормов. Найденные, предположительно, были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РКА).Читайте также на РИА Новости Крым:Найден под Керчью: установлено имя погибшего десантника ЭльтигенаОстанки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под КерчьюКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, память, великая отечественная война, крымский следком, феодосия, новости крыма, поисковые работы