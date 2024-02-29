Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат
Останки советских солдат нашли под Феодосией поисковики и офицеры СК
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяПод Феодосией поисковики нашли останки советских солдат
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Останки советских солдат и опознавательный знак одного из них найдены под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
"Было организованно три раскопа, зачищены и эксгумированы останки пяти солдат Советской армии, погибших при защите полуострова в январе-мае 1942 года. При одном бойце имелся личный опознавательный знак, с которым предстоит поработать на предмет идентификации личности", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в работах по подъему останков бойцов Великой Отечественной войны под Феодосией участвуют поисковые отряды, в частности, "Ак-Монай" и "Союз наследников традиций Красногвардейского района", а также офицеры Следственного комитета.
"Руководитель следственного отдела по городу Феодосии Евгений Овчаренко вместе с личным составом оказывают содействие поисковикам. Следователи планируют привлечь к поисковым работам кадет и учеников подшефных школ", – уточняют в СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
В середине февраля останки восьми советских бойцов были найдены в поселке Героевка под Керчью после обрушения части берега из-за зимних штормов. Найденные, предположительно, были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РКА).
Читайте также на РИА Новости Крым: