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Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат
Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат
Останки советских солдат и опознавательный знак одного из них найдены под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T20:38
2024-02-29T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Останки советских солдат и опознавательный знак одного из них найдены под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.По информации ведомства, в работах по подъему останков бойцов Великой Отечественной войны под Феодосией участвуют поисковые отряды, в частности, "Ак-Монай" и "Союз наследников традиций Красногвардейского района", а также офицеры Следственного комитета.В середине февраля останки восьми советских бойцов были найдены в поселке Героевка под Керчью после обрушения части берега из-за зимних штормов. Найденные, предположительно, были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РКА).Читайте также на РИА Новости Крым:Найден под Керчью: установлено имя погибшего десантника ЭльтигенаОстанки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под КерчьюКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
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РИА Новости Крым
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4.7
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история, память, великая отечественная война, крымский следком, феодосия, новости крыма, поисковые работы
Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат

Останки советских солдат нашли под Феодосией поисковики и офицеры СК

20:38 29.02.2024
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяПод Феодосией поисковики нашли останки советских солдат
Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Останки советских солдат и опознавательный знак одного из них найдены под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Было организованно три раскопа, зачищены и эксгумированы останки пяти солдат Советской армии, погибших при защите полуострова в январе-мае 1942 года. При одном бойце имелся личный опознавательный знак, с которым предстоит поработать на предмет идентификации личности", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в работах по подъему останков бойцов Великой Отечественной войны под Феодосией участвуют поисковые отряды, в частности, "Ак-Монай" и "Союз наследников традиций Красногвардейского района", а также офицеры Следственного комитета.

"Руководитель следственного отдела по городу Феодосии Евгений Овчаренко вместе с личным составом оказывают содействие поисковикам. Следователи планируют привлечь к поисковым работам кадет и учеников подшефных школ", – уточняют в СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В середине февраля останки восьми советских бойцов были найдены в поселке Героевка под Керчью после обрушения части берега из-за зимних штормов. Найденные, предположительно, были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РКА).
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