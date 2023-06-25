https://crimea.ria.ru/20230625/poiskoviki-iz-kryma-massovo-ukhodyat-dobrovoltsami-v-zonu-svo-1129602797.html

Поисковики из Крыма массово уходят добровольцами в зону СВО

Поисковики из Крыма массово уходят добровольцами в зону СВО - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Поисковики из Крыма массово уходят добровольцами в зону СВО

Кадеты из разных регионов России, которые с 2015 года участвовали в крымских Вахтах Памяти, сейчас выросли, и многие из них стали участниками спецоперации. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T19:52

2023-06-25T19:52

2023-06-25T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Кадеты из разных регионов России, которые с 2015 года участвовали в крымских Вахтах Памяти, сейчас выросли, и многие из них стали участниками спецоперации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.До начала СВО, рассказывает Николай Шевченко, в поисковых работах также принимали участие и кадровые военнослужащие. Таким образом они на практике познавали азы военной науки. Полевые работы велись сначала на участках боев 1941 и 1942 года, когда для Красной Армии было характерно рытье одиночных стрелковых окопов. Затем – на местах боев 1943 и 1944 года, когда в Крыму велись позиционные бои и строились траншеи с высоким уровнем фортификации."Мы связываемся, постоянно обмениваемся мнениями, здесь они получили большую школу и большие практические знания в боевой фортификации. Они поняли, что важно хорошо закопаться, и это в большей мере гарантирует сохранение жизни. Там, где траншеи, окопчики, вороночки неглубокие, там мы чаще находим останки. Там, где были хорошие требовательные командиры, хорошие инженеры и солдатам удалось хорошо зарыться, там и погибших меньше", - заметил Шевченко.Как рассказал заместитель руководителя поискового отряда Первичной профсоюзной организация КРП "Черноморнефтегаз" Александр Щербина, они проводят поисковые работы в районе Арабатской стрелки, где сейчас обустроен блокпост наших войск. Из их организации добровольцем на фронт ушел командир отряда."Командир нашего отряда, фамилии не буду называть, ушел добровольцем и находится сейчас в зоне СВО. Он не мог оставаться в стороне. Тем более, там (на Арабатской стрелке – ред.) некоторые наши соседи с низким уровнем социальной ответственности сейчас пытаются что-то запланировать такое же, как фашисты делали. А мы практически находились на тех же оборонительных позициях. Это край Крыма, и мы это в живую сейчас наблюдаем", - сказал он.С начала поискового сезона крымским поисковикам удалось обнаружить 25 тел бойцов Красной Армии. Имена троих из них удалось установить. Проводить такую же работу относительно бойцов вражеских армий сейчас невозможно, рассказал Николай Шевченко. На их родине поисковикам из Крыма не предоставляют доступа к архивам.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовойФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилетеКак вошел в историю кордон Красный камень в лесу над Ялтой

https://crimea.ria.ru/20210727/Tayny-podzemelya-chto-nashli-poiskoviki-v-Adzhimushkae---foto-1119844365.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым-поиск, николай шевченко, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, история, сво, крым в великой отечественной войне