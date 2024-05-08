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Как Севастополь стал городом-героем

Как Севастополь стал городом-героем - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Как Севастополь стал городом-героем

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено положение о почетном звании "Город-герой". В этот день городу-герою Севастополю были вручены РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-08T06:02

2024-05-08T06:02

2024-05-07T22:12

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8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено положение о почетном звании "Город-герой". В этот день городу-герою Севастополю были вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". А 14 сентября 1973 года звание было присвоено и Керчи.Севастополь по праву считается одним из самых стойких городов времен Великой Отечественной войны, его защитники держали героическую оборону с 30 октября 1941 года по 2 июля 1942 года. За это время фашистами были предприняты четыре массированные атаки с целью взятия Севастополя, но, натолкнувшись на упорное сопротивление солдат, матросов и горожан, защищавших город, немецко-фашистское командование было вынуждено сменить тактику — началась долгая осада с периодически вспыхивающими жестокими боями.Важную роль в обороне Севастополя сыграли жители, которые участвовали в строительстве оборонительных сооружений, изготовляли оружие и боеприпасы для фронта, оказывали помощь раненым. Свыше 15 тысяч севастопольцев вступили в народное ополчение. Организованное сопротивление и эвакуация защитников города продолжались до 2 июля 1942 года.Из оставшихся в Севастополе войск лишь немногочисленным группам удалось с боями прорваться в горы к партизанам.После оккупации Севастополя гитлеровцы установили в городе жестокий оккупационный режим. Было уничтожено 27 тысяч мирных жителей. Во время оккупации в городе действовала подпольная организация.Оборона Севастополя, продолжавшаяся восемь месяцев, имела важное военно-политическое и стратегическое значение. Надолго сковав крупные силы войск противника, защитники Севастополя нарушили план гитлеровского командования на южном крыле советско-германского фронта.Город был освобожден 9 мая 1944 года советскими войсками в результате Крымской операции.Город-герой — высшая степень отличия, присваиваемая в СССР городам, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Согласно Положению о почетном звании "Город-герой", утвержденному Президиумом Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года, городу, удостоенному этого звания, вручались орден Ленина и медаль "Золотая Звезда", которые изображались затем на знамени города, а также выдавалась грамота Президиума Верховного Совета СССР. В городе-герое устанавливался обелиск с изображением ордена Ленина, медали "Золотая Звезда" и текста указа Президиума Верховного Совета СССР.Звание города-героя было присвоено Ленинграду (с 1991 года — Санкт-Петербург), Севастополю, Волгограду, Одессе, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску, а Брестской крепости — звание "Крепость-герой".В настоящее время два из них (Киев и Одесса) находятся на территории Украины, два (Минск и Брестская крепость) — на территории Белоруссии, остальные в России.Впервые городами-героями были названы Ленинград, Сталинград (с 1961 года — Волгоград), Севастополь и Одесса в приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года, но официально это звание было закреплено за ними в 1965 году после утверждения Положения о почетном звании "Город-герой".

https://crimea.ria.ru/20221222/geroi-osazhdennogo-goroda-80-let-medali-za-oboronu-sevastopolya-1126059388.html

https://crimea.ria.ru/20161030/1107843250.html

https://crimea.ria.ru/20240508/gorod-geroy-sevastopol-top-10-dostoprimechatelnostey-1105513214.html

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