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Главное за день: 7 мая - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Главное за день: 7 мая
Главное за день: 7 мая - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Главное за день: 7 мая
Путин вступил в должность президента России и подписал Указ о национальных целях развития России. ВСУ несут огромные потери в людях и технике. В Белоруссии... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T22:45
2024-05-07T22:49
главное за день
россия
владимир путин посетил мариуполь
правительство россии
украина
новости сво
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Путин вступил в должность президента России и подписал Указ о национальных целях развития России. ВСУ несут огромные потери в людях и технике. В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных сил. Два корабля для Черноморского флота спустили на воду, а в зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками". Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Инаугурация ПутинаВладимир Путин во вторник принес присягу президента России и официально вступил в должность главы государства. Церемония состоялась во вторник в Большом Кремлевском дворце. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ. В соответствии с законом Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом страны.Национальные цели РоссииПрезидент России Владимир Путин 7 мая подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.Успехи армии РоссииПотери вооруженных сил Украины в зоне СВО за прошедшие сутки превысили 1500 военнослужащих и 60 единиц вооружений и военной техники, включая танки Leopard-1 и Abrams, российские войска поразили цех производства ракетного топлива и склады с горючим украинской армии, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 32 украинских беспилотника, семь авиабомб Hammer и семь снарядов РСЗО Vampire, сообщает Минобороны РФ.Ядерные силы БелоруссииВ Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия, сообщил во вторник министр обороны страны Виктор Хренин. По словам министра, в готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.Два корабля и бронемашиныНа верфи Зеленодольского завода в Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий", предназначенные для Черноморского флота. Оба корабля относятся к третьему рангу судов, обладают сравнительно небольшими габаритами и водоизмещением. Эта особенность предоставляет возможность их перебазирования по внутренним водным путям. Кроме того, во вторник в зону СВО поставилена новая партия военной техники с дополнительной системой защиты.Пункты пропуска в новые регионыВ пунктах пропуска на административных границах с новыми регионами РФ установили 74 современных модульных блока паспортного контроля, часового шлагбаума, изоляторы для больных и современные туалеты, сообщает во вторник Минтранса России. Из этого числа 9 модулей установлены на административной границе Крыма и Херсонской области в пунктах пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. Также модули появились на границах Ростовской области с ДНР и ЛНР. Еще 26 блок-модульных конструкций будут установлены в пунктах пропуска на границе с новыми регионами позднее.
https://crimea.ria.ru/20240507/guterrish-prizval-izrail-prekratit-lyubuyu-eskalatsiyu-v-regione-1137107063.html
https://crimea.ria.ru/20240507/na-khersonschine-vosstanovili-memorial-voinskoy-slavy-i-zazhgli-vechnyy-ogon-1137106352.html
https://crimea.ria.ru/20240507/o-chem-govorit-reaktsiya-ssha-na-ucheniya-s-yadernym-oruzhiem-v-rossii-1137107836.html
https://crimea.ria.ru/20240507/oni-nashi-rodnye-v-krymu-lyudi-80-let-ukhazhivayut-za-bratskoy-mogiloy-1137108686.html
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главное за день, россия, владимир путин посетил мариуполь, правительство россии, украина, новости сво, общество, новости
Главное за день: 7 мая

Главные события и заявления вторника, 7 мая

22:45 07.05.2024 (обновлено: 22:49 07.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Путин вступил в должность президента России и подписал Указ о национальных целях развития России. ВСУ несут огромные потери в людях и технике. В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных сил. Два корабля для Черноморского флота спустили на воду, а в зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками". Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Инаугурация Путина

Владимир Путин во вторник принес присягу президента России и официально вступил в должность главы государства. Церемония состоялась во вторник в Большом Кремлевском дворце. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ. В соответствии с законом Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом страны.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Вчера, 17:27
Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионе

Национальные цели России

Президент России Владимир Путин 7 мая подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
В Херсонской области восстанавливают памятники героям ВОВ
Вчера, 19:40
На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь

Успехи армии России

Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за прошедшие сутки превысили 1500 военнослужащих и 60 единиц вооружений и военной техники, включая танки Leopard-1 и Abrams, российские войска поразили цех производства ракетного топлива и склады с горючим украинской армии, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 32 украинских беспилотника, семь авиабомб Hammer и семь снарядов РСЗО Vampire, сообщает Минобороны РФ.

Ядерные силы Белоруссии

В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия, сообщил во вторник министр обороны страны Виктор Хренин. По словам министра, в готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 17:55Радио "Спутник в Крыму"
О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России

Два корабля и бронемашины

На верфи Зеленодольского завода в Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий", предназначенные для Черноморского флота. Оба корабля относятся к третьему рангу судов, обладают сравнительно небольшими габаритами и водоизмещением. Эта особенность предоставляет возможность их перебазирования по внутренним водным путям. Кроме того, во вторник в зону СВО поставилена новая партия военной техники с дополнительной системой защиты.
В Саках семьи железнодорожников ухаживают за расположенной в их огороде братской могилой - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Вчера, 19:30
"Они наши родные": в Крыму люди 80 лет ухаживают за братской могилой

Пункты пропуска в новые регионы

В пунктах пропуска на административных границах с новыми регионами РФ установили 74 современных модульных блока паспортного контроля, часового шлагбаума, изоляторы для больных и современные туалеты, сообщает во вторник Минтранса России. Из этого числа 9 модулей установлены на административной границе Крыма и Херсонской области в пунктах пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. Также модули появились на границах Ростовской области с ДНР и ЛНР. Еще 26 блок-модульных конструкций будут установлены в пунктах пропуска на границе с новыми регионами позднее.
 
Главное за деньРоссияВладимир Путин посетил МариупольПравительство РоссииУкраинаНовости СВООбществоНовости
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 8 мая
22:45Главное за день: 7 мая
22:07Главные новости Крыма: 7 мая
21:26"Свечи памяти" зажгли в Крыму
21:13В Крыму начинается Вахта Памяти
20:41Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО
20:16В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии
19:47Путин подписал Указ о национальных целях развития России
19:40На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь
19:30"Они наши родные": в Крыму люди 80 лет ухаживают за братской могилой
19:05Атаки ВСУ на Донецк и Горловку - ранены пятеро мирных жителей
18:46Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение
18:32Аксенов: крымчане жалуются на качество медицинского обслуживания
18:21Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками
17:55О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России
17:27Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионе
16:57В Севастополе стрельба – власти назвали причину
16:48Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%
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