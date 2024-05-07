https://crimea.ria.ru/20240507/glavnoe-za-den-7-maya-1137114506.html

Главное за день: 7 мая

Главное за день: 7 мая - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Главное за день: 7 мая

Путин вступил в должность президента России и подписал Указ о национальных целях развития России. ВСУ несут огромные потери в людях и технике. В Белоруссии... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T22:45

2024-05-07T22:45

2024-05-07T22:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Путин вступил в должность президента России и подписал Указ о национальных целях развития России. ВСУ несут огромные потери в людях и технике. В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных сил. Два корабля для Черноморского флота спустили на воду, а в зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками". Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Инаугурация ПутинаВладимир Путин во вторник принес присягу президента России и официально вступил в должность главы государства. Церемония состоялась во вторник в Большом Кремлевском дворце. При вступлении в должность президент Российской Федерации принес присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ. В соответствии с законом Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом страны.Национальные цели РоссииПрезидент России Владимир Путин 7 мая подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.Успехи армии РоссииПотери вооруженных сил Украины в зоне СВО за прошедшие сутки превысили 1500 военнослужащих и 60 единиц вооружений и военной техники, включая танки Leopard-1 и Abrams, российские войска поразили цех производства ракетного топлива и склады с горючим украинской армии, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 32 украинских беспилотника, семь авиабомб Hammer и семь снарядов РСЗО Vampire, сообщает Минобороны РФ.Ядерные силы БелоруссииВ Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия, сообщил во вторник министр обороны страны Виктор Хренин. По словам министра, в готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.Два корабля и бронемашиныНа верфи Зеленодольского завода в Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий", предназначенные для Черноморского флота. Оба корабля относятся к третьему рангу судов, обладают сравнительно небольшими габаритами и водоизмещением. Эта особенность предоставляет возможность их перебазирования по внутренним водным путям. Кроме того, во вторник в зону СВО поставилена новая партия военной техники с дополнительной системой защиты.Пункты пропуска в новые регионыВ пунктах пропуска на административных границах с новыми регионами РФ установили 74 современных модульных блока паспортного контроля, часового шлагбаума, изоляторы для больных и современные туалеты, сообщает во вторник Минтранса России. Из этого числа 9 модулей установлены на административной границе Крыма и Херсонской области в пунктах пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. Также модули появились на границах Ростовской области с ДНР и ЛНР. Еще 26 блок-модульных конструкций будут установлены в пунктах пропуска на границе с новыми регионами позднее.

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https://crimea.ria.ru/20240507/na-khersonschine-vosstanovili-memorial-voinskoy-slavy-i-zazhgli-vechnyy-ogon-1137106352.html

https://crimea.ria.ru/20240507/o-chem-govorit-reaktsiya-ssha-na-ucheniya-s-yadernym-oruzhiem-v-rossii-1137107836.html

https://crimea.ria.ru/20240507/oni-nashi-rodnye-v-krymu-lyudi-80-let-ukhazhivayut-za-bratskoy-mogiloy-1137108686.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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