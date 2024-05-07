В зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"
В зону СВО отправили новые боевые машины десанта с дополнительной защитой - Ростех
09:10 07.05.2024 (обновлено: 09:11 07.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В зону специальной военной операции на Украине доставлена новая партия военной техники с дополнительной системой защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
Отмечается, что Курганмашзавод с опережением плана поставил российским войскам боевые машины десанта 3 и 4М со штатной дополнительной защитой, комплектами защиты верхней полусферы, а также с маскировочными комплексами "Накидка".
"Первые защищают машину от атак в борт под любым углом. Вторые – от атак в верхнюю полусферу. Например, от кумулятивных боеприпасов, которые сбрасывают с коптеров. Третий элемент защиты – "накидки", которые снижают заметность БМП. Они сделаны из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Благодаря этому противнику сложнее обнаружить машину с помощью специальных средств, например, тепловизора", - пояснили в корпорации.
По словам индустриального директора кластера обычных вооружений и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхана Оздоева, эти решения значительно повысили боевую живучесть техники.
В апреле министр обороны Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации.
В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил в зону СВО очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М.
Государственная корпорация Ростех с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз, сообщал ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов.
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