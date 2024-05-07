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В зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"

В зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками" - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"

В зону специальной военной операции на Украине доставлена новая партия военной техники с дополнительной системой защиты. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T09:10

2024-05-07T09:10

2024-05-07T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В зону специальной военной операции на Украине доставлена новая партия военной техники с дополнительной системой защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.Отмечается, что Курганмашзавод с опережением плана поставил российским войскам боевые машины десанта 3 и 4М со штатной дополнительной защитой, комплектами защиты верхней полусферы, а также с маскировочными комплексами "Накидка".По словам индустриального директора кластера обычных вооружений и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхана Оздоева, эти решения значительно повысили боевую живучесть техники.В апреле министр обороны Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации. В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил в зону СВО очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М.Государственная корпорация Ростех с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз, сообщал ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов.Читайте также на РИА Новости Крым:Эшелоны танков отправлены с Уралвагонзавода в российские войскаВыпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВОШойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, оружие, ростех, танк, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, россия