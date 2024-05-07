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В зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками" - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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В зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"
В зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками" - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"
В зону специальной военной операции на Украине доставлена новая партия военной техники с дополнительной системой защиты. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T09:10
2024-05-07T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В зону специальной военной операции на Украине доставлена новая партия военной техники с дополнительной системой защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.Отмечается, что Курганмашзавод с опережением плана поставил российским войскам боевые машины десанта 3 и 4М со штатной дополнительной защитой, комплектами защиты верхней полусферы, а также с маскировочными комплексами "Накидка".По словам индустриального директора кластера обычных вооружений и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхана Оздоева, эти решения значительно повысили боевую живучесть техники.В апреле министр обороны Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации. В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил в зону СВО очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М.Государственная корпорация Ростех с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз, сообщал ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов.Читайте также на РИА Новости Крым:Эшелоны танков отправлены с Уралвагонзавода в российские войскаВыпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВОШойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники
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новости сво, оружие, ростех, танк, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, россия
В зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"

В зону СВО отправили новые боевые машины десанта с дополнительной защитой - Ростех

09:10 07.05.2024 (обновлено: 09:11 07.05.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкБоевая машина десанта БМД-4М
Боевая машина десанта БМД-4М - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В зону специальной военной операции на Украине доставлена новая партия военной техники с дополнительной системой защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
Отмечается, что Курганмашзавод с опережением плана поставил российским войскам боевые машины десанта 3 и 4М со штатной дополнительной защитой, комплектами защиты верхней полусферы, а также с маскировочными комплексами "Накидка".
"Первые защищают машину от атак в борт под любым углом. Вторые – от атак в верхнюю полусферу. Например, от кумулятивных боеприпасов, которые сбрасывают с коптеров. Третий элемент защиты – "накидки", которые снижают заметность БМП. Они сделаны из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Благодаря этому противнику сложнее обнаружить машину с помощью специальных средств, например, тепловизора", - пояснили в корпорации.
По словам индустриального директора кластера обычных вооружений и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхана Оздоева, эти решения значительно повысили боевую живучесть техники.
В апреле министр обороны Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации.
В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил в зону СВО очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М.
Государственная корпорация Ростех с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз, сообщал ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов.
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