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Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники
Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта военной техники, а также увеличить оборотные фонды... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T08:28
2024-05-01T08:28
2024-05-01T08:28
сергей шойгу
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армия и флот
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта военной техники, а также увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения. Об этом он сказал на совещании в штабе Объединенной группировки войск.Как сообщает пресс-служба ведомства, Шойгу заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации. Министр указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок вооружения, военной техники и средств поражения.По его словам, заключены госконтракты с промышленными предприятиями с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и техники. Он также обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции. Ранее Шойгу сообщал, что на вооружение российской армии в 2024 году поступят зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны нового поколения.Читайте также на РИА Новости Крым:Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – ШойгуВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВОВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – Шойгу
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), россия
Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники
Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники и увеличить число запчастей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта военной техники, а также увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения. Об этом он сказал на совещании в штабе Объединенной группировки войск.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Шойгу заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации. Министр указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок вооружения, военной техники и средств поражения.
"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", – сказал глава российского военного ведомства.
По его словам, заключены госконтракты с промышленными предприятиями с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и техники.
"Вместе с тем, в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами", – подчеркнул Шойгу.
Он также обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции.
Ранее Шойгу сообщал, что на вооружение российской армии в 2024 году поступят
зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны нового поколения.
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