https://crimea.ria.ru/20240501/shoygu-poruchil-sokratit-sroki-remonta-voennoy-tekhniki-1136965684.html

Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники

Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта военной техники, а также увеличить оборотные фонды... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T08:28

2024-05-01T08:28

2024-05-01T08:28

сергей шойгу

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

новости сво

военно-промышленный комплекс (впк)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/01/1136965786_0:0:1493:839_1920x0_80_0_0_3b32c90584a6d187437ab9df447f733c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта военной техники, а также увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения. Об этом он сказал на совещании в штабе Объединенной группировки войск.Как сообщает пресс-служба ведомства, Шойгу заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации. Министр указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок вооружения, военной техники и средств поражения.По его словам, заключены госконтракты с промышленными предприятиями с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и техники. Он также обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции. Ранее Шойгу сообщал, что на вооружение российской армии в 2024 году поступят зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны нового поколения.Читайте также на РИА Новости Крым:Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – ШойгуВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВОВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – Шойгу

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), россия