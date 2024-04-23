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Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу

Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу

Доля современных образцов противовоздушной и противоракетной обороны на сегодня составляет 82% и должна быть увеличена до 85%. Об этом на заседании коллегии... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T14:21

2024-04-23T14:21

2024-04-23T14:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Доля современных образцов противовоздушной и противоракетной обороны на сегодня составляет 82% и должна быть увеличена до 85%. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%, подчеркнул министр обороны РФ.Он отметил, что наиболее значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, и Краснодарского края. При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – ШойгуВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – ШойгуШойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

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2024

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пво, про, новости, россия, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, сергей шойгу