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Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу
Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу
Доля современных образцов противовоздушной и противоракетной обороны на сегодня составляет 82% и должна быть увеличена до 85%. Об этом на заседании коллегии... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T14:21
2024-04-23T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Доля современных образцов противовоздушной и противоракетной обороны на сегодня составляет 82% и должна быть увеличена до 85%. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%, подчеркнул министр обороны РФ.Он отметил, что наиболее значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, и Краснодарского края. При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – ШойгуВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – ШойгуШойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
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пво, про, новости, россия, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, сергей шойгу
Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу

Долю современных образцов противовоздушной и противоракетной обороны увеличат до 85%

14:21 23.04.2024 (обновлено: 14:22 23.04.2024)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Доля современных образцов противовоздушной и противоракетной обороны на сегодня составляет 82% и должна быть увеличена до 85%. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил является оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением", – сказа Шойгу.
На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%, подчеркнул министр обороны РФ.
Он отметил, что наиболее значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, и Краснодарского края. При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск.
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ПВОПРОНовостиРоссияВооруженные силы РоссииВоздушно-космический силы (ВКС)Министерство обороны РФСергей Шойгу
 
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