https://crimea.ria.ru/20240423/dolya-sovremennykh-obraztsov-pvo-i-pro-dolzhna-byt-uvelichena-do-85--shoygu-1136780206.html
Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу
Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу
Доля современных образцов противовоздушной и противоракетной обороны на сегодня составляет 82% и должна быть увеличена до 85%. Об этом на заседании коллегии... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T14:21
2024-04-23T14:21
2024-04-23T14:22
пво
про
новости
россия
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
министерство обороны рф
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_8f54753c23f3a76bf674b24464aad1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Доля современных образцов противовоздушной и противоракетной обороны на сегодня составляет 82% и должна быть увеличена до 85%. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%, подчеркнул министр обороны РФ.Он отметил, что наиболее значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, и Краснодарского края. При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – ШойгуВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – ШойгуШойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_2:0:954:714_1920x0_80_0_0_77ee9b03d31845c53d4d133d21741e4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, про, новости, россия, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, сергей шойгу
Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу
Долю современных образцов противовоздушной и противоракетной обороны увеличат до 85%
14:21 23.04.2024 (обновлено: 14:22 23.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Доля современных образцов противовоздушной и противоракетной обороны на сегодня составляет 82% и должна быть увеличена до 85%. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил является оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением", – сказа Шойгу.
На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%, подчеркнул министр обороны РФ.
Он отметил, что наиболее значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, и Краснодарского края. При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск.
Читайте также на РИА Новости Крым: