https://crimea.ria.ru/20240423/kakoe-novoe-vooruzhenie-postupit-v-armiyu-rossii-do-kontsa-goda--shoygu-1136779826.html

Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – Шойгу

Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – Шойгу - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – Шойгу

Зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны нового поколения поступят на вооружение российской армии в 2024 году. Об этом... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T14:03

2024-04-23T14:03

2024-04-23T14:10

сергей шойгу

министерство обороны рф

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны нового поколения поступят на вооружение российской армии в 2024 году. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В текущем году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях – зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, отметил Шойгу.Также на вооружение поступят зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и радиолокационные станции нового поколения. Кроме того, будут вдвое увеличены поставки хорошо зарекомендовавшего себя зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – ШойгуШойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперацииВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, оружие, пво