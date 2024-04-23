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Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – Шойгу - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – Шойгу
Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – Шойгу - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – Шойгу
Зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны нового поколения поступят на вооружение российской армии в 2024 году. Об этом... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T14:03
2024-04-23T14:10
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны нового поколения поступят на вооружение российской армии в 2024 году. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В текущем году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях – зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, отметил Шойгу.Также на вооружение поступят зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и радиолокационные станции нового поколения. Кроме того, будут вдвое увеличены поставки хорошо зарекомендовавшего себя зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – ШойгуШойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперацииВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, оружие, пво
Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – Шойгу

Новейшие образцы вооружения поступят в армию России до конца года – Шойгу

14:03 23.04.2024 (обновлено: 14:10 23.04.2024)
 
© Министерство обороны РФКадр видео запуска ракеты по украинским объектам
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны нового поколения поступят на вооружение российской армии в 2024 году. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мероприятия по совершенствованию войск ПВО и ПРО позволят обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск", – подчеркнул Шойгу.
В текущем году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях – зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, отметил Шойгу.
Также на вооружение поступят зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и радиолокационные станции нового поколения. Кроме того, будут вдвое увеличены поставки хорошо зарекомендовавшего себя зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".
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