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Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
Потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T13:13
2024-04-23T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.Шойгу подчеркнул, что группировки Вооруженных Сил России "владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей". В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке. Как сообщалось, накануне Вооруженные силы России отразили 16 украинских контратак и заняли более выгодное положение по нескольким направлениям. Украина за сутки потеряла более 900 военнослужащих и военную технику, в том числе иностранного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще 240 дронов и пункт хранения безэкипажных катеровНовый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – ПесковАрмия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
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Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

Потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих - Шойгу

13:13 23.04.2024 (обновлено: 13:22 23.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
"Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих", - сказал министр.
Шойгу подчеркнул, что группировки Вооруженных Сил России "владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей". В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке.
"Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны", - добавил он.
Как сообщалось, накануне Вооруженные силы России отразили 16 украинских контратак и заняли более выгодное положение по нескольким направлениям. Украина за сутки потеряла более 900 военнослужащих и военную технику, в том числе иностранного производства.
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РоссияСергей ШойгуНовостиНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
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